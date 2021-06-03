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南韓「突破性感染」累計9人！皆施打2劑輝瑞疫苗　CDC說話了

▲▼南韓國內傳出共累計9例突破性感染，皆為輝瑞疫苗施打者。（圖／路透社）

▲南韓國內傳出共累計9例突破性感染，皆為輝瑞疫苗施打者。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月底開放施打阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞2款新冠疫苗，不過最近「突破性感染」頻傳，接種2劑疫苗且經過2周時間形成抗體，卻依舊確診，今（3）日又通報5起案例，目前累計9例，皆為施打輝瑞疫苗。

根據《韓聯社》報導，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部第2本部長權埈郁（권준욱）於3日在例行簡報會議上表示，截至5月31日0時為止，共出現9例突破性感染，佔全國總體完成2劑疫苗施打者214萬3385人（5月31日）的比率為0.0004%。

新增的5名確診者皆為71至89歲高齡人士，其中女性為3人、男性2人。

在完成2劑疫苗接種、且經過14天疫苗抗體形成期的103萬9559人的比率中，平均每10萬人出現突破性感染者為0.87人。美國平均每10萬名2劑疫苗接種者中，則出現10.2名突破性感染確診者。

目前南韓防疫當局正在釐清突破性感染者體內的病毒株。據悉，先前染疫的4人，其所感染的新冠病毒株皆非突變種。

南韓防疫當局強力鼓勵民眾接種，「不管接種何款廠牌疫苗，皆可能發生突破性感染，因此在預防接種以後，仍須遵守配戴口罩、社交安全距離、適當通風等防疫守則。國內發生突破性感染的機率遠比外國來得低，考量到預防接種的效果，其所獲得的利益依然相當大。」

根據南韓疾病管理廳的統計數據，截至6月3日0時為止，共有674萬1993人完成新冠疫苗第1劑接種，其接種覆蓋率達13.1%；完成第2劑疫苗接種者則為222萬728人，佔總人口比率為4.3%。

►韓濟洲島首例「突破性感染」！接種2劑輝瑞疫苗仍確診 無發燒症狀
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