新竹市疫苗開打「領先全國」！林智堅估2天打完：終於看到笑容

▲新竹市14日啟動六處疫苗施打站，領先全國為80歲以上長者施打。（圖／翻攝自Facebook／林智堅，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市防疫指揮中心12日宣布，已獲配1.1萬劑AZ疫苗，並於14日啟動六處疫苗施打站，為80歲以上長者施打，率全國之先，為長輩接種疫苗，預計2天內完成1萬1千劑疫苗施打。對此，新竹市長林智堅表示，心裡除了感動以外，更是欣慰，「終於從大家的眼角中看到喜悅與笑容」。

新竹市649位長照社福機構住民與工作人員、洗腎病患搶先在13日打完疫苗，一般長者也在14日端午節當日開始注射，成為全台第一為長輩施打疫苗縣市，採「事先造冊、現場核對、憑證施打」，長輩不用預約、不用排隊，依據年齡順序注射，每天投入近700位市府同仁、醫護人力與志工，預計2日可完成竹市長者疫苗注射。

新竹市長林智堅表示，為長輩疫苗開打的第一天，一早就有許多長輩在家人的陪伴下來到家裡附近的疫苗施打站施打疫苗，14日預計為6千多位長輩施打疫苗，15日就會將這批疫苗全部接種完成。另外，他也感謝這2天2千多位的里鄰長們協助發放疫苗接種通知書。

林智堅指出，14日新竹市率全國之先，為長輩接種疫苗，「越早幫長輩施打疫苗，越能守護長輩的健康。更重要的是，今天是連假的最後一天，長輩也可以有家人的陪伴，協助長者來到疫苗施打站。」

林智堅14日也實際視察疫苗施打站，認為有了前一天的演練，不論在動線流程或長輩服務上都更加貼心順利，「看到很多長者或家屬，對我比讚。心裡除了感動以外，更是欣慰。在這個疫情嚴峻的時刻，因爲疫苗的施打，終於從大家的眼角中看到喜悅與笑容。」

林智堅說，疫苗來了，就馬上施打，打完了，再繼續向中央爭取，「做好防疫工作，每一步都要確實，井然有序，才能夠防疫有成。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘