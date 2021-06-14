黃偉哲發獎金檢舉返鄉者還笑「粽盼親離」　民眾黨斥：自以為幽默

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文今天在臉書發文祝福端午佳節平安，台南市長黃偉哲在下方留言「粽盼親離、保持距離」，引發網友熱議。對此，民眾黨發言人蔡峻維痛批，黃偉哲日前才因「家戶聯防」檢舉措施遭痛批，如今又自以為幽默不見反省，就是因為中央的防疫政策鬆懈造成破口，導致在外打拼的游子有家歸不得。

「粽叛親離、保持距離，就是你民進黨造成的，還敢拿來揶揄！」民眾黨發言人蔡峻維14日在臉書表示，台南市長黃偉哲知道眾叛親離的意思嗎？是指「眾人反叛，親信背離。形容不得人心，處境孤立」。

蔡峻維說，可曾想過把北漂遊子，逼到不敢回家的是誰？就是造成疫情破口得民進黨政府。這次端午假期，許多離鄉遊子不敢回鄉，怕把病毒帶回家，被冠上不孝的罵名。

先前台南市長黃偉哲先前為因應端午連假返鄉人潮，祭出「家戶聯防」檢舉獎金措施，鼓勵民眾舉報從北部返鄉親友，讓台南的家庭「眾叛親離」，這種獵巫做法被罵爆後，才趕緊收回。

「但看來黃市長沒有檢討，甚至拿此事出來揶揄，自以為幽默。」蔡峻維不滿表示，可以看見整個民進黨政府，對疫情的不以為意。你們有想過多少異鄉遊子在外打拚，每逢長連假才有機會返鄉團圓？而端午、中秋、春節又是返鄉的三大節日，為了配合防疫，又有多少人只能在租屋處吃外送，不敢回家。

就是因為中央的防疫政策鬆懈造成破口，整年「超前部署」只會講自己好棒棒，疫情爆發開始檢討人民、檢討年輕人太鬆懈。你們真的有想過這波疫情已死了超過400人，百業蕭條，有家歸不得的感受？

蔡峻維表示，當全民在為錯誤的防疫政策付出生命、工作、家庭作為代價時，還有人拿這樣悲苦的情況來嘲諷，這人還是我們台南人的父母官，真的令人感到悲哀。