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被列「6大雙標金句」！林智群律師再嗆：藍營執政我去年就死了

▲▼被列「6大雙標金句」！律師再嗆：藍營執政我去年就死了。（圖／翻攝林智群律師（klaw）臉書）

▲網友列出林智群律師的「6大雙標金句」。（圖／翻攝林智群律師（klaw）臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

面對同事不同人時，以不同的標準看待，即被稱為「雙標」。有網友整理出律師林智群的臉書PO文，製作出「藍營執政，你早開罵」的6大雙標對照表嘲諷。對此，林智群也直接回擊，「如果是藍營執政，去年疫情一定爆炸，我去年就死了，墳上的草比人還高，怎麼開罵？」

網友以「林智群臉書發文」、「教你看懂何謂雙標」製成對比圖。圖表顯示，林智群說「政府需要監督，但人民不該當奧客」，但網友認為「只是要求政府尊重憲法保障人民生存權，哪裡奧客了？換成藍營執政，你早開罵」等6句，諷刺意味濃厚。

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▲▼網友列出林智群律師的「6大雙標金句」。（圖／翻攝林智群律師（klaw）臉書）

▲林智群發文回擊。（圖／翻攝林智群律師（klaw）臉書）

對此，林智群14日晚間直接將圖表貼出，表示藍營執政的話去年疫情一定會爆炸，他早在那時就死亡，根本無法開罵，「藍營執政就穩了，穩死的，我活不到那個時候啦！」

林智群說，若是藍營執政，面對口罩不夠的情況，還將口罩送往中國的話，他一定會罵；中國有疫情時不封鎖邊境，還不斷像韓國瑜找陸客進來，他一定開罵：封城長達一年半，而不是一年半歲月靜好，他一定開罵，「如果是藍營執政，肯定不會有一年半歲月靜好，沒比較沒傷害，別這樣比了！」

據了解，藝人賈永婕募資捐出超過252台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）後，林智群在臉書發文酸「大S學著點」，進而引發許多網友出征。

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