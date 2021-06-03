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華航諾富特一館將重啟　鄭文燦：希望中央嚴格控管

▲桃園市長鄭文燦3日表示，針對諾富特一館即將重啟，希望中央落實人員管理，不要再有觀光旅館營業行為，成為機組人員專責防疫旅館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日表示，針對諾富特一館即將重啟營運，希望中央落實人員管理，不要再有觀光旅館營業行為，成為機組人員專責防疫旅館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

華航諾富特飯店經過清零計畫後即將重啟營運，桃園市長鄭文燦3日主持防疫專案會議時表示，諾富特一館是在6月2日接到三方同意書以後重啟，其人員管理由華航、民航局、警政署與衛福部負責人員管理，市府負責場域檢查部分，希望中央要嚴格控管人員管理部分，未來將作為機組人員專責防疫旅館，不再有其他觀光飯店營業行為，市府會積極定檢與站在協助立場。

鄭文燦指出，諾富特一館即將重啟，但目前檢查結果是動線比較不能分流的地方，或會產生共用地方都不能使用，諾富特沒有使用全部樓層，目前將使用218間房，重啟後人員管理由華航、民航局、警政署與衛生福利部等負責人員管理，市府則負責場域檢查。將來的人員管理由中央負責，包括華航必須每日造冊，入住、離開、電子圍籬都需落實，航警局要進駐，針對房間管理24小時錄影監控，醫療組由衛福部指派部立醫院系統進駐，可進行必要醫療服務，所以主要的人員管理的部份由華航、民航局來負責，市府則會定期檢查。

鄭文燦認為，諾富特飯店作為機組人員專責旅館，未來將不再有任何其他營業行為，包括住宿、餐飲、會議，將來都在專責旅館裡，不會有觀光飯店營業行為，市府希望華航做好人員管理，民航局應每日進行核備，這些相關工作、人員管理是整個防疫安全的重心，市府會站在協助以及要求的角度，雖由中央主導，但市府會積極協助完成。

▲桃園市長鄭文燦3日表示，會積極向中央爭取桃園市與桃園機場人員疫苗分別計算。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日表示，會積極向中央爭取桃園市與桃園機場人員疫苗分別計算。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體關心桃園機場人力需施打疫苗，疫苗部分目前的兩波都算在桃園市疫苗總數裡，目前中央的態度是什麼？機場大概還有多少人需打疫苗？

鄭文燦解釋，桃園機場與民航業大概已打了約8、9000劑疫苗，這部分是必須要，因把這部分算在第一類的醫護人員的額度裡，中央疫情指揮中心表示會補給桃園；第二部分是將來在第一類打完後，二、三類，尤其是機場這一類，所謂的國境防疫人員大部分在桃園，所以我已向中央建議說要分開計算，一、二、三類大家都一樣，但屬於機場防疫人員這部份因為大概有3萬多人，希望另外分開計算，當然現在是與乘客有直接接觸人員列為優先，實際上機場各個部門，共同希望能夠全部都施打，他們也向中央提出要求，市府會盡力協助，機場目前施打的作業由大園衛生所、部桃與聯新國際醫院等3單位在機場進駐，這3單位都可施打，希望未來配賦疫苗，能將桃園市額度與機場額度分開計算。

▲針對美容美髮業者意見，市長鄭文燦指出，若14日後中央未宣布，市府會積極進行小型業者防疫指引調整。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對美容美髮業者意見，市長鄭文燦指出，若14日後中央未宣布，市府會積極進行小型業者防疫指引調整。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體還詢問有美容美髮業者透露，願意配合防疫政策停業，但若本月14日還未解除三級管制，那是否之後還要繼續停業？

鄭文燦強調，市府針對如娃娃機業者，在第一時間就宣布停業，其他縣市後續也跟進，美容美髮業者因各縣市都有確診案例，因與顧客接觸時間長，且是近距離接觸，因此從6月4日至6月14日停業以減少感染風險，未來會檢討小型美容美髮業者防疫指引，包括人流管制與實名制，每次人數，這部分會由經發局與衛生局來制訂，若6月14日三級管制仍持續，在中央沒有宣布停業前，會進行小型業者防疫指引調整，如同其他行業包括小商店、小攤販等都會納入紓困，大型連鎖業者經濟部也有紓困方案，市府會積極協助紓困爭取。

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