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好消息！染疫安全帽媽媽病情穩定　花蓮慈院中西合療2重症好轉

▲花蓮慈院林欣榮院長（左二）等，贈淨斯本草飲濃縮液給花蓮縣府團隊。（圖／慈濟醫學中心提供）

花蓮慈院林欣榮院長（左二）等，贈淨斯本草飲濃縮液給花蓮縣府團隊。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮各界關心的COVID-19重症病人「安全帽老闆娘」，經花蓮慈濟醫學中心照護團隊以西醫標準用藥及淨斯本草飲濃縮液等中西醫合治後，病況好轉中；另一位高齡八十的重症老先生，也在六月一日轉為輕症，自重症加護病房轉進專責病房照護。

花蓮慈院院長林欣榮指出，日前看到同樣感染新冠肺炎輕症的「安全帽老闆娘」兒子，在網路為轉為重症的母親集氣、祈福，十分感動。

林欣榮指出，「安全帽老闆娘」到院時，因血氧已經相當低，病況比較危急，屬於重症中病況比較差的患者；很感恩在中西醫合療團隊的悉心照護下，24小時後，好轉中，血氧已恢復，生命現象比較穩定了。照護團隊會持續中西醫合療，也盼各界持續為病人集氣祝福。

另外，花蓮慈院收治的第一位高齡新冠肺炎重症患者，八十歲的老先生到院時意識不清，有發燒、呼吸困難等症狀，原本評估若病情惡化則需要插管治療，幸經重症照護團隊以中西醫合療，連續四天投以治療Covid-19重症的西醫標準用藥、淨斯本草飲濃縮液之後，病情好轉，退燒，意識、呼吸恢復正常，現今已轉入輕症專責病房。

林欣榮院長強調，花蓮慈院新冠肺炎照護團隊，會盡全力守護每一位罹患新冠肺炎的患者，儘管目前新冠肺炎治療沒有特效藥，但在中西醫團隊合力救治下，希望每一位重症病人能轉為輕症，輕症病人能早日恢復出院。

林欣榮院長與副院長何宗融六月二日下午也向花蓮縣縣長徐榛蔚、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥分享目前收治的新冠肺炎病人的現況，並致贈淨斯本草飲濃縮液給縣府團隊。

徐榛蔚縣長非常感恩照護團隊以中西醫合療方式幫助病人，也計畫購買淨斯本飲濃縮液幫助縣內的確診病人，期許重症轉為輕症，輕症持續控制至轉為陰性，她和縣府團隊祝福病人早日康復，也希望大家一起努力，齊心防疫，讓疫情早日消失。

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