桃園復興區公所2員工確診　鄭文燦：接觸者少、已擴大採檢匡列中

▲桃園市復興區公所驚傳2員工確診案，市長鄭文燦表示，市府已針對公所全數員工禁採檢並擴大匡列中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區公所驚傳有2名女員工確診，市長鄭文燦表示，市府獲悉後已針對公所人員全部採檢，並擴大匡列接觸者，已有8人居家隔離；事實上，2確診員工足跡疫調範圍都不大，接觸者也很少，目前已委請疫調同仁進行居家隔離匡列範圍中。

桃園市13個行政區，原本僅復興區公所是唯一沒有確診者，但2日出現2確診者，對此，鄭文燦下午在防疫會議上指出，採檢工作會在最快時間完成，事實上我們採檢範圍已超過區公所員工總數，只要有接觸或是有可能的風險都進行採檢，這2名確診員工足跡匡列的範圍不大，主要因接觸民眾很少，但還是有，市府正請疫調同仁進行居家隔離的匡列範圍；據衛生局調查，目前已採檢261人，8人已居家隔離，還在陸續匡列中。

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此外，媒體詢問雙北市長照養護機構都陸續爆發群聚感染，新北市有宣布長照機構照顧者和被照顧者都要造冊列入疫苗優先接種對象，請問桃園作法如何？

▲針對桃園市復興區公所驚傳2員工確診，市長鄭文燦提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，中央疫情指揮中心宣布第一類是醫護人員，因為站在第一線列為優先施打對象，我們已把長照中心具有護理師身分，在第一輪已經施打，也把長照機構工作人員加上住民，尤其是工作人員部分，大概有2000多人，列入優先施打對象，我們在第一輪，疫苗部分還有餘裕已開始部分施打。

另外，我們希望中央能很快決定這個政策，衛福部長陳時中已經說明，原本列在第六列應該要提前，我認為這是對的，因這次台北市長照機構群聚感染事件，造成不幸病故確診個案，長照機構要提前，桃園市政府在第一類施打同時，已經把長照機構具有護理師、護理士身分優先擴大施打，目前已施打一部分，接著再會看疫苗數量，也列為優先施打對象。

媒體還關心，最近赴美人數激增，聽說是赴美去打疫苗，市長怎麼看？鄭文燦強調，目前出入國境人數看起來沒有增加很多，所以實際情況可能要再做調查才能瞭解，相信6月份開始，我們疫苗會陸續到位，我們已準備疫苗接種計畫，不論是醫院、診所或是中央要求的大型接種站、社區接種站、學校接種站等，疫苗施打計畫即將展開，希望中央能夠盡快取得更多國際上一流大廠疫苗，盡快展開施打作業。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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