影／桃園小吃店關門傳出喧鬧聲　業者慘了！2女陪侍1男客被活逮

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市政府上月已禁止十大行業營業，違者將重罰之禁令，桃園市中壢警分局1日晚間查出轄區華勛街某家小吃店，大門雖緊閉但卻傳出喧鬧聲，員警埋伏查處後發現，店內有2名女陪侍與男客，經查業者雖已小吃店為招牌，主要經營有陪侍之酒家業，警方當場開立紀錄表，依防疫第三級警戒規定應暫停營業，移請主管單位裁罰。

▲桃園市中壢警分局1日深夜在轄區華勛街小吃店查出鐵門拉線但仍傳出喧鬧聲，員警進入店內赫然發現2女1男暗自營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局1日深夜在轄區華勛街小吃店查出喧鬧聲，員警在店內發現2女1男暗自營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，仁愛派出所員警1日晚間9時許值勤稽查勤務時，在華勛街某小吃店發現傳出喧鬧笑聲與濃厚菸味，員警懷疑業者可能暗自營業，因此派員警喬裝埋伏，晚間11時許，員警趁機進入小吃店，發現49歲的曾姓業者、40歲的張姓女子與49歲的管姓女子3人在小吃店內，後來還有名未戴口罩男子進入店內，但該男子否認是客人。

▲桃園市中壢警分局1日深夜在轄區華勛街小吃店查出喧鬧聲，員警在店內開立紀錄表。（圖／記者沈繼昌翻攝）

元警查出，經查該址以小吃店為市招，實際營業項目為有女陪侍之酒家業，但曾姓業者否認有偷偷營業事實，員警則依防疫第三級警戒規定應暫停營業，並依規定製作紀錄表，男客部分則依未戴口罩移請市府主管單位裁罰。

中壢警分局呼籲，防疫期間應確實遵守相關防疫規定，特定場所未依規定停業，將依法開罰6萬至30萬元不等，切勿心存僥倖造成慘重損失。

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