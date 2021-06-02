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男法官偷拍女法官電腦畫面　上訴沒附理由...法院限20天內補提

▲桃園地院法官蔡政祐去年偷拍曾姓女法官電腦LINE對話紀錄與私密照，地院審理候判刑5月，但蔡不服提出上訴但未附理由，桃院裁定期限內需提出補提理由否則駁回上訴。（資料照／翻攝自明志科大網站）

▲桃園地院法官蔡政祐去年偷拍曾姓女法官電腦LINE對話紀錄與私密照，地院審理後判刑5月，蔡不服提出上訴但未附理由。（資料照／翻攝自明志科大網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院法官蔡政佑去年5月間偷拍同辦公室的曾姓女法官電腦LINE對話紀錄與個人私密照引發軒然大波，曾姓女法官怒告蔡妨害秘密，桃園地院審理後依妨害秘密判處5月有期徒刑，蔡不服提出上訴卻未附理由，地院最近裁定需在20天內補提理由否則將駁回上訴；另司法院已於上月中旬命蔡停職候審。

據指出，蔡政佑於去年5月25日上班時，發現同辦公室的曾姓女法官其電腦出現某男子傳LINE稱其為「老婆」，蔡當時誤認曾女有婚外情，幾經考慮後以手機偷拍相關截圖候向院長邱瑞祥檢舉，事後才發現純粹是烏龍一場。但曾女知道蔡偷拍其個人隱私部分，憤而提告妨害秘密；蔡事後想曾女認錯同意賠償，但曾女不接受堅持提告。

桃院審理此案時，法官審酌蔡擔任法官已9年，但卻無故檢視甚至偷拍同事電腦，已嚴重侵害他人隱私，今年4月間依妨害秘密罪判處5月有期徒刑，但蔡不服提起上訴，承審法官卻發現蔡上訴內容僅記載「上訴理由容後補陳」，事後也未附上訴理由，法官最近裁定上訴期間屆滿20日內需補提上訴理由，否則將駁回其上訴。

此外，法官評鑑委員會認為，蔡藉職務之便任意瀏覽曾女LINE對話，還拍攝多張照片，已嚴重侵害他人秘密通訊、隱私權利，其行為難謂符合法官公正、中立、正直之要求，今年3月間決議報由司法院移送職務法庭審理，並建請撤職；司法院基於職務監督，今年5月中已命蔡政佑停職候審。

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