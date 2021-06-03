搖下車窗加油要戴口罩！宜蘭衛生局：違者最高罰1.5萬

▲宜蘭衛生局表示，一人開車搖下車窗加油時無罩 最高罰1.5萬元。（圖／擷取自臉書《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央疫情指揮中心規定一人開車緊閉車窗時可不戴口罩，但林姓網友說：「一個人開車不必戴口罩，可是去加油的話…怕怕」，有加油員工也擔心被無口罩加油的駕駛傳染，此也引發網熱議。宜蘭衛生局表示，車窗搖下沒戴口罩就違規！建議加油站張貼公告勸導，駕駛還不戴口罩，可拍照或錄影舉發，警方或衛生單位會依違反《傳染病防治法》，開罰3,000元至15,000元。

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林姓網友在臉書《宜蘭知識＋》說：「一個人開車不必戴口罩，可是去加油的話…怕怕」；一個人開車不用戴口罩引發網熱議說：「但是我昨天出門去產檢路上一堆自己開車沒有戴口罩然後窗戶都拉下來的」、「知道病毒會附著在車內多久嗎？在你進車不戴罩的當下可能已經吸進昨天的病毒了」…

一個人開車不必戴口，但加油時還是有人無罩，有加油員工表示，駕駛加油時手機要掃實聯制QRcode、也要告訴加油員交多少油、要付錢或拿信用卡刷卡.....，這些都會造成接觸。若加油時車內駕駛不戴口罩，搖下車窗做了這麼多動作，怎不讓人心驚膽跳？可能會是防疫缺口。而且有一些一人駕駛就以車內一人時可不戴口罩來拒絕戴口罩，他們也擔心被染疫！對方不配合，拒絕為其加油時，這下子就罵得更兇，大爆粗口飆罵髒話，實在很無奈。

宜蘭衛生局表示，車窗搖下人無口罩就違規！建議加油站張貼公告勸導，駕駛還不戴口罩，可拍照或錄影舉發，警方或衛生單位會依違反《傳染病防治法》，開罰3,000元至15,000元。