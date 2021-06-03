　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只賣20天！「BTS最愛麥當勞餐」登台了　紫色包裝美翻還有2款限定醬

▲▼麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）

▲麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐終於登台。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

只賣20天！紅翻全球的南韓人氣男團「BTS防彈少年團」，近日跨界合作麥當勞推出一系列聯名商品、成員最愛餐點，且宣布將於全球50個國家陸續販售，台灣麥當勞今（3）日終於釋出最新消息，「THE BTS MEAL」限定10塊雞塊套餐確定在6月9日正式開賣，餐點包裝更是換上了BTS代表色「紫色」，套餐內還有韓國直送的2款沾醬，想要一次擁有就一定要點這款限定餐，且歡樂送、2大外送平台通通買得到，鐵粉不能錯過。

▲▼麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）

▲鐵粉必點10塊麥克雞塊餐才能連2款限定沾醬都一起擁有。

台灣麥當勞宣布「THE BTS MEAL」限定套餐登台了，BTS成員最愛餐點組合就是「10塊麥克鷄塊餐」，內含10塊雞塊、中薯、中杯飲品外，還有韓國直送2款辣醬「甜辣醬」、「肯瓊醬」（醣醋醬同時提供，但只能選擇2款），尤其餐點包裝像是雞塊盒、飲料杯等全換上BTS代表色「紫色」，就連紙袋也是限定款，欠收到不行。

「THE BTS MEAL」6月9日起至29日於全台麥當勞限時開賣或售完為止，期間所有套餐餐點都會換上紫色限定包裝，不過若是鐵粉絕對要點10塊麥克雞塊餐，才能連2款沾醬一起擁有。提醒現在因疫情期間，麥當勞全門市暫停內用至6月14日，但仍可透過「歡樂送」及2大外送平台foodpanda及Uber Eats訂餐，也建議使用信用卡付費，在家就能吃到這超夯的THE BTS MEAL。

▲▼麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐登台。（圖／業者提供）

▲雞塊盒、飲料杯等換上紫色包裝超吸睛。

【你可能也想看】

►可寄杯、冷熱互換！超商「咖啡買6送6」又來了　加碼罐裝咖啡5折喝
►防疫小確幸！手搖飲連13天「指定飲品買1送1」　還有第2杯半價
►炸雞買1送1、全品項買200送200！繼光香香雞「6月外帶優惠」一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
京元電39人確診！　曾玟學爆：公司禁員工戴醫療口罩
快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾到總統府抗議
颱風明天最靠近！發海警時間點曝　3地區迎雷雨
最高補貼3萬！4申請條件出爐　一張圖看懂
疫苗施打順序　前台大醫喊學習「英國大膽賭注」：似乎賭對了
快訊／中和印刷業爆8人確診！　57人全住工廠2樓宿舍
文大爆群聚多人確診！　校長喊話：請大家保護自己
全智賢結婚9年爆婚變！　分居已經半年
麥拉倫3死駕駛小開身分曝！　大火燒到車體消失

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只賣20天！「BTS最愛麥當勞餐」登台了　紫色包裝美翻還有2款限定醬

東湖麥當勞突關店！業者證實「1員工染疫」　全店自主健康管理中

防護力成健康關鍵　生醫龍頭保證：NMN已提高產量絕不斷貨

屈臣氏祭出超強防疫優惠　600件商品買一送一、滿額現折300元

超商開賣鐵道便當！大雞腿鋪滿飯上　香酥麵包咬下爆超濃咖哩醬

2員工染疫！家樂福桂林店190人篩檢結果出爐　明上午恢復營業

低溫宅配爆倉送不完　網購收到「退冰水餃」業者暫時不賣

【廣編】免疫力就是競爭力！世界球后戴資穎喝「純濃燕麥飲」增加保護力

物流塞爆等不到蔬菜箱　團膳業者支援送菜「今天訂、明天到」

今天訂、2天內取貨！超商APP「隨買預約取」新上線　首購還送咖啡

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

只賣20天！「BTS最愛麥當勞餐」登台了　紫色包裝美翻還有2款限定醬

東湖麥當勞突關店！業者證實「1員工染疫」　全店自主健康管理中

防護力成健康關鍵　生醫龍頭保證：NMN已提高產量絕不斷貨

屈臣氏祭出超強防疫優惠　600件商品買一送一、滿額現折300元

超商開賣鐵道便當！大雞腿鋪滿飯上　香酥麵包咬下爆超濃咖哩醬

2員工染疫！家樂福桂林店190人篩檢結果出爐　明上午恢復營業

低溫宅配爆倉送不完　網購收到「退冰水餃」業者暫時不賣

【廣編】免疫力就是競爭力！世界球后戴資穎喝「純濃燕麥飲」增加保護力

物流塞爆等不到蔬菜箱　團膳業者支援送菜「今天訂、明天到」

今天訂、2天內取貨！超商APP「隨買預約取」新上線　首購還送咖啡

歐盟情資：大批K他命偷渡來台　檢警追出40公斤毒品4嫌收押

不畏疫情！App Store 2020年銷售額達17兆　庫克：創新推動經濟發展

萬華新案全拉鐵門不賣　北台灣逾半建案成交掛蛋

全台長照爆疫情！鄭文燦點「3類機構」加強防疫…喊：就醫前先PCR

快訊／淡水馬偕院內群聚感染13人確診　侯友宜：第一時間清空大消毒

憨橘忘情吸尾巴！　下秒爽到「失速倒車」露驚恐O型嘴：回來R～

台江大道麥拉倫追撞！魚塭夫妻成焦屍慘死　女兒到場悲痛哭癱

「男友太小」行房沒感覺！　離婚3寶媽內診檢查…女醫生秒懂了

快訊／大同分局女警染疫　10天後再爆1警員確診

快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾快閃總統府抗議

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

消費熱門新聞

東湖麥當勞1員工染疫急停業消毒

2員工染疫停業1周！家樂福桂林店明恢復營業

超商1日限定「咖啡買6送6」又來了

屈臣氏祭出超強防疫優惠

美式賣場「獨賣洗衣精」優惠

只賣20天！BTS最愛麥當勞套餐登台了

超商開賣鐵道便當！大雞腿鋪滿飯上

士力架巧克力、立頓珍奶變身冰棒

黑貓、新竹貨運停送部分縣市低溫包裹

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

超商「外送、門市咖啡優惠」一次看

超商最新獨家5款冰品！任選2件6折

生醫龍頭保證：NMN已提高產量絕不斷貨

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

更多熱門

相關新聞

東湖麥當勞1員工染疫急停業消毒

東湖麥當勞1員工染疫急停業消毒

新冠肺炎疫情嚴重，全台各縣市本土染疫個案爆不停，2日深夜又有網友PO文詢問「東湖的麥當勞為什麼沒營業？」引來大批網友擔憂是否有確診足跡或是員工染疫，對此，麥當勞也作出最新回應，證實5月31日收到康寧店有1員工確診通報，隨即閉店撤離顧客並關店消毒，目前已完成消毒工作，但仍待第3方單位檢驗確認符合消毒確效，才會恢復營業。

米其林星級餐廳外帶美食整理包

米其林星級餐廳外帶美食整理包

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

夢幻「蜜桃芒果生乳捲」開吃！

夢幻「蜜桃芒果生乳捲」開吃！

晶華點餐平台上線！24小時內5折

晶華點餐平台上線！24小時內5折

關鍵字：

美食情報麥當勞THE BTS MEALBTS

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面