只賣20天！「BTS最愛麥當勞餐」登台了　紫色包裝美翻還有2款限定醬

▲麥當勞「THE BTS MEAL」限定套餐終於登台。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

只賣20天！紅翻全球的南韓人氣男團「BTS防彈少年團」，近日跨界合作麥當勞推出一系列聯名商品、成員最愛餐點，且宣布將於全球50個國家陸續販售，台灣麥當勞今（3）日終於釋出最新消息，「THE BTS MEAL」限定10塊雞塊套餐確定在6月9日正式開賣，餐點包裝更是換上了BTS代表色「紫色」，套餐內還有韓國直送的2款沾醬，想要一次擁有就一定要點這款限定餐，且歡樂送、2大外送平台通通買得到，鐵粉不能錯過。

▲鐵粉必點10塊麥克雞塊餐才能連2款限定沾醬都一起擁有。

台灣麥當勞宣布「THE BTS MEAL」限定套餐登台了，BTS成員最愛餐點組合就是「10塊麥克鷄塊餐」，內含10塊雞塊、中薯、中杯飲品外，還有韓國直送2款辣醬「甜辣醬」、「肯瓊醬」（醣醋醬同時提供，但只能選擇2款），尤其餐點包裝像是雞塊盒、飲料杯等全換上BTS代表色「紫色」，就連紙袋也是限定款，欠收到不行。

「THE BTS MEAL」6月9日起至29日於全台麥當勞限時開賣或售完為止，期間所有套餐餐點都會換上紫色限定包裝，不過若是鐵粉絕對要點10塊麥克雞塊餐，才能連2款沾醬一起擁有。提醒現在因疫情期間，麥當勞全門市暫停內用至6月14日，但仍可透過「歡樂送」及2大外送平台foodpanda及Uber Eats訂餐，也建議使用信用卡付費，在家就能吃到這超夯的THE BTS MEAL。

▲雞塊盒、飲料杯等換上紫色包裝超吸睛。

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