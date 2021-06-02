麥當勞餐點堆滿架沒人送！　外送員曝「棄單內幕」：傻子才接

▲一名網友PO文詢問，架上的餐點遲遲不見外送員取餐的原因。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）



記者陳怡靜／綜合報導

國內疫情嚴峻，各縣市餐飲業取消內用，民眾宅在家不願出門，多仰賴外送平台覓食，不過有網友PO出一張速食店的貨架上堆滿了餐點，卻遲遲等不到外送員來取餐。沒想到貼文一出，立刻釣出外送員們狂抱怨，也曝光不想接單的內幕。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出一張照片，地點位在新北中和的一間速食店，只見貨架上堆滿待取的餐點，卻不見外送員來取餐，讓他看傻眼，「吳伯毅是罷工了嗎？全是你們的單沒人取…」，底下也有網友貼出另一家分店的同樣情況。

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▲另一家分店也遇到類似情況。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）



沒想到貼文一出，立刻釣出許多外送員，大吐不想接單的真實原因，「無法疊單，就沒有人想送」、「單價錢太低了」、「砍薪誰要送」、「爛透的倍率，下雨+疫情雙重影響」。

▲許多外送員紛紛抱怨不想接單的內幕。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）



也有不少人抱怨，是餐點包裝的問題，「飲料超多都會灑出來，怎麼不能黏個膠帶」、「飲料還在用塑膠杯蓋。為什麼不直接用封口」、「一杯飲料或濃湯硬要用一個紙袋裝～很容易打翻沒發現，一發現時都少一半了⋯吃過這個虧」。