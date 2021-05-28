炸雞買1送1、全品項買200送200！繼光香香雞「6月外帶優惠」一次看

▲繼光香香雞。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情警戒，全台3級防疫警戒延長至6月14日，民眾待在家防疫的時間也更長了，各大美食餐廳、速食手搖飲店則紛紛祭出外送、外帶限定優惠，一解無法外出踏青的憂鬱心情。這次繼光香香雞一口氣宣布6月份的超殺外帶折扣懶人包，不僅有炸雞買1送1，還有消費滿200再送200元優惠券，炸雞控快筆記。

▲台中繼光店連27天也推買1送1優惠。（圖／繼光香香雞提供）

繼光香香雞6月份優惠懶人包來了，全門市於6月10日至25日連16天推出「消費滿額禮」活動，只要單筆消費滿200元就送總價200元的商品優惠券，像是有「買炸物送甜心地瓜球」、「任選飲品買1送1」、「買大份香香炸雞送墨魚甜不辣」、「買經典組合送蒜脆杏鮑菇」等，各種組合通通有。

另，6月4日至30日也有單店超狂優惠，連27天於台中繼光店推買1送1活動，只要購買大份香香炸雞就送中份香香炸雞兌換券，兌換卷須等至7月2日起才能到全新旗艦總店兌換，台中人把握機會來外帶份炸雞回家吧。

▲麥當勞6月8日前3夯品買1送1。

另，麥當勞至6月8日也祭出「買1送1」優惠，期間只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「BOGO」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風」3選1「同品項買1送1」優惠，提醒麥當勞歡樂送6月14日前暫停付現服務；至於全門市也暫停內用服務，同步不開放廁所，僅開放外帶、得來速及歡樂送，入店也需實聯登記留下資料，得來速即起也實施實聯制。

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