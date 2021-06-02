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可寄杯、冷熱互換！超商「咖啡買6送6」又來了　加碼罐裝咖啡5折喝

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家1日限定好咖日又來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

在家防疫也要囤一波咖啡！全家每月固定的1日限定「好咖日」又來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，加碼罐裝咖啡同樣買6送6，且不限冷熱還開放寄杯，6月6日上午10點開跑，總量不限，每個人通通買得到。

全家6月份的1日限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」，以及罐裝香濃咖啡拿鐵、單品盧安達黑咖啡同樣也是買6送6，6月6日上午10時起即可透過全家APP的「隨買跨店取」購買，每位會員限購1組，但總量不限，每人都買得到，單品咖啡部分則也開放寄杯也可互換冷熱，提醒須於2021年8月31日前兌換完畢。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另，星巴克即日起至6月8日也於外送平台推出限時優惠，凡於Uber Eats及foodpanda購買2杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡 ，其中1杯由星巴克招待；外送平台foodomo購買大杯冰熱、風味一致的那堤咖啡或焦糖瑪奇朵咖啡，也享買1送1。

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