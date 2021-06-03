日媒：應日本政府強烈要求　G7峰會聲明擬寫入「支持今夏辦東奧」

▲日本不少民眾反對舉辦奧運。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本新冠疫情嚴峻，東京奧運舉辦與否至今引來不少質疑聲浪。外交消息人士2日透露，應日本政府「強烈要求」，本月的G7峰會領導人聯合聲明之中，擬寫入「支持日本今夏舉辦東京奧運會與帕奧會」，最終協調工作正在進行中。

日媒共同社報導，G7峰會今年2月的視訊會議聲明當中，就有提到「作為全世界團結一致戰勝新冠的證明，支持日本今夏以安全安心的形式舉辦東京奧運會和帕奧會的決心」。如今日本疫情升溫，當地社會出現取消奧運的聲浪，首相菅義偉希望獲得主要國家支持，為舉辦奧運造勢。

外交消息人士2日透露，應日本政府強烈要求，在G7峰會聯合領導人聲明當中，擬寫入「支持日本今夏舉辦東京奧運會與帕奧會」，且在G7成員國之中並無國家表達反對立場，聲明稿具體措辭正在進行最終協調。

文中提到，此次G7峰會領導人聲明重點，聚焦氣候變遷、包括新冠疫苗公平分配等防疫對策在內的公衛議題，也將觸及人權問題，但是否列出中國等具體國名仍是未知數。

►62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

►印度變種擴散！南亞6國東奧團將預先接種疫苗 觀眾沒打恐難入場

►就算緊急事態也要辦東奧！ 菅義偉曝唯一解決方案

▼G7峰會將於6月11日至13日在英國西南部康瓦爾郡（Cornwall）海岸城鎮舉行，首相菅義偉也將出席。（圖／達志影像／美聯社）

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast