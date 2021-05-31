62%日人認為東奧應延期或取消！菅義偉支持率「創新低」剩40%

▲有62%的民眾認為應該取消或是延期舉辦東奧。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式登場，然而當地疫情仍然嚴峻，目前更有10個都道府縣發布緊急事態宣言，直到6月20日才能解禁，但日本當局卻執意要舉辦東奧，引發國民不滿。根據《日本經濟新聞》與《東京電視》的最新民調顯示，有超過60%的民眾認為應取消或延後東奧，不僅如此，首相菅義偉的支持率更是創下新低，僅剩40%。

根據民調顯示，日本第四波新冠疫情遲遲不見緩，甚至還數度延長緊急事態宣言，民眾對於當局的防疫應對措施深感不滿，菅義偉政府的支持率因此大跌至40%，相較4月下降了7個百分比。而這也是菅義偉2020年9月上任以來的最低數字。2020年12月，因為疫情惡化，菅義偉支持率曾經一度來到42%，創下當時的新低，怎知此次又突破新低點。

▲日本首相菅義偉的支持率創新低，僅剩40%。（圖／路透）



民調也顯示，有64%的受訪者不滿意日本政府現有的防疫應對政策，事實上，有50%的民眾反對菅義偉政府，在持反對意見的人當中，有55%認為政府缺乏領導能力，37%的人認為政策很糟糕。儘管如此，對於將緊急事態宣言延長至6月20日的決定，有77%的受訪者表達肯定，僅17%民眾認為不該延長緊急事態宣言。

大多數的受訪者對於日本當局要在疫情嚴峻時強行舉辦東奧感到不滿。有62%的民眾認為，東京奧運應該取消或是延期，33%的民眾認為應該減少觀眾或是在無觀眾的情況下舉辦奧運賽事。另外，僅有1%的人認為奧運會應該在觀眾滿席的狀況下如期舉辦。有40%的民眾更是認為，東奧應該「直接取消」。

東京奧運組委會主席橋本聖子曾表示，如有必要，將在沒有觀眾的情況下舉辦奧運，國際奧委會協調委員會主席科茨更表示，就算東京奧運當下日本的緊急事態仍未解除，奧運會依舊會按照原定規劃舉辦。

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