廣州體育館48小時建「核酸檢測」方艙實驗室　每日可檢測12萬劑

▲工作人員在方艙實驗室進行核酸檢測試劑化驗。（圖／翻攝國家呼吸疾病臨床醫學研究中心）

記者魏有德／綜合報導

為因應廣州新冠肺炎疫情，當地政府在體育館48小時內建立4座充氣式「核酸檢測」方艙實驗室，預計每日可完成12萬劑核酸檢測報告。據了解，被命名為「獵鷹號」的4座氣膜方艙實驗室昨（2）日正式投入使用，具有「隨到隨檢、即採即檢」功能，提高核酸檢測效率。

▲「核酸檢測」方艙實驗室每日可檢出12萬劑。（圖／翻攝國家呼吸疾病臨床醫學研究中心）

《澎湃新聞》報導，每個「獵鷹號」氣膜方艙實驗室佔地約210平方公尺，分為試劑準備區、樣品處理區、擴增區三個區域，內部配有自動開蓋加樣機、全自動核酸提取、全自動點樣等全自動檢測設備，以及PCR擴增儀。按照目前配置，每個「獵鷹號」氣膜方艙實驗室全天候運轉，日檢測產能便可以達到3萬管，可保證結果在24小時內發佈。

▲廣州體育館48小時內建成4組充氣式「核酸檢測」方艙實驗室。（圖／翻攝國家呼吸疾病臨床醫學研究中心）

數據顯示，廣東自5月21日爆發第一起新冠肺炎本土確診病例後，受變異病毒傳播力強、傳播鏈成長快速的影響，疫情迅速蔓延，以廣州市最為嚴重。截至昨日24時，廣東再添15例本土案例，全為廣州的案例，疫情防控壓力仍持續。

截至5月31日，廣州已完成此輪疫情核酸檢測超119萬人份，檢測結果已全部出爐。隨氣膜方艙實驗室、集裝箱實驗室等與總部實驗室結合，接下來，按照5混1的形式，核酸檢測產能有望達日均130萬人份。