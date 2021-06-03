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文大爆群聚染疫！校長喊話：「戰役不會就此終止」請大家保護自己

▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

記者許展溢／台北報導

文化大學爆發群聚感染，男宿舍大倫館有4人確診，昨天314人快篩，14人呈現陽性，期間更傳出大倫館內有學生翻找垃圾桶找東西吃，4小時過去，舍監、教官都不理。這些事情讓文大校長徐興慶今（3日）上午發文表示，戰役不會就此終止，請大家繼續同心抗疫，保護自己，保護家人朋友，更說對於大家意見，學校會記取經驗教訓，修正改進。

徐興慶先是向各位參與大倫館全館住宿生快篩的同學說，大家辛苦了，感謝配合，讓這國內首次的「校園機動快篩」順利完成大部分的篩檢工作，同學在配合篩檢過程中必定忍受了許多身心煎熬，許多網路上的發文和回應，都看到了，充分感同身受。

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▲▼文大學生宿舍染疫北市府機動快篩部隊篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲徐興慶說，對於大家的意見，學校會記取經驗教訓，修正改進。（圖／記者宋良義攝）

徐興慶表示，確實為了力拚在最短時間內完成篩檢，百餘位同學必須忍受悶熱、搭乘因防疫無法開冷氣的車輛至他處篩檢，又因調度不順以致有同學日曬雨淋、很晚才回到學校，心情緊張不安之下又多承受了這些奔波和壓力，自己很過意不去，要向大家致意。

徐興慶指出，這次大倫館疫情來得突然，學校為確保住宿同學的健康安全，絕對需要快速請求政府支援，進行全面篩檢，慶幸獲北市府團隊等協助，促成全國首次前進校園的機動快篩。快篩隊前天下午到校勘查後決定第二天馬上快篩，學校在短短幾個小時完成場地布置、人員調度、車輛調度、受檢學生造冊，和數百位同學的三餐飲食，時間壓力之下難免無法面面顧到，對於大家的意見，學校會記取經驗教訓，修正改進。

▲▼ 文大住宿生進行快篩 。（圖／文化大學提供）

▲文大住宿生進行快篩畫面  。（圖／文化大學提供）

徐興慶強調，但不論如何，希望同學們在這場全校共同面對的戰役裡，看見所有工作人員無私的付出，頂著烈日高溫、冒著染疫風險，汗如雨下仍堅持效能、堅守崗位的實況，他們有些是文大師長，絕大多數是特地為我們而來，幫助文大、幫助同學們擺脫疫情恐懼而努力付出的關鍵英雄，包括市政府團隊、國軍化學兵、公運處、警察局、環保局、衛生局、健康服務中心、聯合醫院同仁，以及照護確診或篩檢陽性同學的醫護們。讓我們一起感謝這群恩人，成全了對同學和文大校園的悉心照顧。

徐興慶最後說，戰役不會就此終止，請大家繼續同心抗疫，保護自己，保護家人朋友，謹慎但充滿信心的往前走，謹慎但充滿信心的往前走。

▲▼文化大學校長徐興慶發文喊話師生「戰役不會就此終止，請大家繼續同心抗疫。」（圖／文化大學提供）

▲徐興慶發文喊話師生「請大家保護自己」。（圖／文化大學提供）

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