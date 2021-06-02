盧秀燕譴責醫療暴力「令人痛心」　台中鬧事一律重懲

▲▼市長盧秀燕主持0602疫情記者會。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣全力防疫，新北雙和醫院卻傳出確診者持刀攻擊3名護理師的醫療暴力事件，台中市長盧秀燕2日痛心譴責並說，市府已與檢警調建立聯繫平台，台中若發生一律重懲！她也針對雙北長照機構先後出現群聚感染表達關心，她表示，台中公私立社福照護機構已加強防疫，不過「治標還須治本！」，盼中央盡速撥補疫苗讓社福照護人員施打。

台中市長盧秀燕今天下午主持台中市流行疫情指揮中心線上記者會，她表示，疫情期間醫護人員站在第一線辛苦照護病患，卻有外縣市醫療院所人員遭暴力相向，「都什麼時候了，還在鬧！」，為避免台中發生類似事件，市府已指示相關單位全力保護醫療院區人員安全，發生暴力行為一律移送法辦，用刑法論，讓醫護人員無後顧之憂，專心照顧病患。

她也說，昨日台北市發生長照老人群聚7死的憾事，今日新北市又爆發長照機構25人群聚感染，根據統計，台中市社福及照護機構住民及工作人員超過2萬2000人，市府除加強機構防疫措施，也盼中央盡速撥補更多疫苗，將社福養護及長照機構的住民與工作人員列為優先施打對象，降低群聚感染風險。

社會局表示，已自5月11日起全面禁止探視，改以視訊及電話方式進行；另自5月28日起，申請入住台中市立案的老人福利機構，須持入住前3日的PCR核酸檢驗陰性報告；長輩入住機構後，先安置在隔離空間或單人房14日，以進行健康管理監測，若進醫院住院，出院再次進行PCR核酸檢測（公費辦理），確認陰性後返回機構，並適度隔離7日。

針對長照機構部分，衛生局表示，第三級疫情警戒期間，長照機構不開放探視，自5月25日起，門禁管制措施再升級，機構應暫停親屬進入機構陪伴（固定陪住者以1人為限），以及避免住民請假外出。如有就醫需求，應利用視訊或請醫療院所人員進入機構進行診療。

此外，長照機構不建議收住直接由社區新進的住民，若有收住必要，必須自費進行PCR核酸檢驗，並提供入住前3日內陰性報告；若住民為出院返回或轉入機構者，需有出院或轉入前2日內的PCR核酸檢驗陰性報告；外出就醫頻率較高的住民，如血液透析或急診，建議在可行情況下盡量採取與其它住民分區照護；另台中市日間型精神復健機構，也已於5月20日至6月14日暫停服務。

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