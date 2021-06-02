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霧峰農會防疫蔬菜箱發威　500箱2小時秒殺....699元免費送到家

▲▼霧峰農會推出699元的免費宅配防疫蔬菜箱，500箱2小時秒殺。（圖／霧峰農會提供）

▲▼霧峰農會推出699元的免費宅配防疫蔬菜箱，500箱2小時秒殺。（圖／霧峰農會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰農會因應防疫期間，民眾上街採買恐有群聚風險，推出699元網購免費宅配的防疫蔬菜箱，內含10種蔬菜和1公斤黑翅鳶米，適合小家庭1至2天的份量，上周原本每天只供應2百箱，一下子就秒殺，這周增加至5百箱，一樣在2、3小時即被訂光，嚴峻疫情再度讓宅經濟發威。

▲▼霧峰農會推出699元的免費宅配防疫蔬菜箱，500箱2小時秒殺。（圖／霧峰農會提供）

全國疫情提升到三級警戒，台中市長盧秀燕上周提出「市場分流運動」，包含分流採購、線上採購、一次買足，農業局向市民推薦「全台普利共好商城」平台，可線上採購蔬果箱等產品，第一天在短短2小時瞬間湧入20幾萬筆流量，造成系統超載暫時關閉網站，經緊急修復已經恢復運作。

全台普利共好商城是由各農漁會建立的線上商店平台，由霧峰區農會經營，市府也在商城內建置「台中優質農產專區」，讓民眾只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用新鮮農特產品。

霧峰農會推出的防疫蔬菜箱有10種新鮮蔬果，包括6包葉菜蕈類、4包根莖瓜果，以及1公斤的有機米，費用699元，免費送到家。

推廣股長詹志雲說，上周原本是每周二、四，每天供應2百箱，但供不應求，這周開始改成每天供應5百箱，但一樣秒殺，昨天9點一開放訂購，2小時即被訂完，民眾不用外出採買，減少染疫風險，但也因訂購太踴躍，讓宅配專車一度「塞車」，無法如期送貨。

他說，全國三級警戒至14日，未來農會會視訂購情況，適度調整供應數量，歡迎民眾在疫情期間，線上採購新鮮農產，以行動支持小農。

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