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獨／愛狗不繫繩！咬傷女大生白晢腿　闖禍夫妻翻供：怕對方傷狗

記者李忠憲／台中報導

女大生（小婷）某日早上出門要上學，遭同社區顏姓女子飼養未繫繩的中大型犬咬傷右小腿。顏女先生雖寫一份契約道歉並允諾賠償，事後竟不認帳，夫妻兩都否認狗有咬傷宋女，辯稱「怕宋女傷害狗才寫」，還當庭表明不想和解。台中地院審結，依過失傷害罪判顏女拘役30天，易科罰金3萬。

▲▼顏姓女子遛狗未牽繩，害宋女被狗咬傷，對方竟還否認傷口是自家狗造成。（圖／宋小姐提供）

▲小婷因同社區鄰居的狗未繫繩，小腿遭咬傷，對方竟不認錯也不賠償。（圖／民眾提供）

判決書指出，住南屯區的顏姓女子去年9 年9 月10日上午8 點多，帶著她養的4 隻米克斯狗外出，狗都沒上頸圈及狗鍊。結果，住附近念大學的小婷正打算去上課，步行經過巷口時，遭其中一隻黑狗追咬，右小腿遭咬出一個0.5公分的撕裂傷，當場流血。顏女雖承認當時有遛狗，也沒有將犬隻繫上狗鍊，但矢口否認有過失傷害犯行，辯稱「我的狗沒有攻擊她！」

▲▼顏姓女子遛狗未牽繩，害宋女被狗咬傷，對方竟還否認傷口是自家狗造成。（圖／翻攝臉書）

▲顏姓女子與先生愛護浪浪。遛狗卻幾乎不繫繩，讓社區居民不滿，事發後已搬離。（圖／翻攝臉書）

小婷表示，顏女和丈夫蕭男是同社區的住戶，2夫妻看似很愛狗，養很多隻中大型犬，但平常遛狗幾乎沒繫狗繩，讓社區住戶十分感冒。她當天準備要開車上學，看到顏女在巷子遛狗，很多隻狗都沒有綁繩子。突然一群狗衝過來，其中1 隻狗咬我的右小腿導致受傷。顏女見狀竟然直接跑回家，後來她才與先生蕭姓男子來向她表達關心，之後她立刻去醫院治療。

▲▼顏姓女子遛狗未牽繩，害宋女被狗咬傷，對方竟還否認傷口是自家狗造成。（圖／宋小姐提供）

▲▼顏姓女子遛狗未牽繩，害小婷被狗咬傷，雙方在現場理論。（圖／民眾提供）

▲▼顏姓女子遛狗未牽繩，害宋女被狗咬傷，對方竟還否認傷口是自家狗造成。（圖／宋小姐提供）

她說，事發隔天，蕭男子有來她家談賠償，顏女沒出現。對方表示歉意，並寫下保證契約，內容寫明「第一條：本人於即日起，遛狗時會將任何一隻狗繫上牽繩。」、「第三條：本人的狗對小婷攻擊造成受傷，有義務且願付傷口處置費用直至康復。」怎知道，對方事後竟不認帳，還搬到他處居住。蕭男還辯稱，會寫這份契約是因為鄰居對狗不友善，他怕小婷生氣會去傷害狗，才會在契約寫第三點。

▲▼顏姓女子遛狗未牽繩，害宋女被狗咬傷，對方竟還否認傷口是自家狗造成。（圖／宋小姐提供）

▲▼小婷雖立刻到醫院治療，復原後右小腿後方仍可以看出明顯疤痕。（圖／小婷提供）

▲▼顏姓女子遛狗未牽繩，害宋女被狗咬傷，對方竟還否認傷口是自家狗造成。（圖／宋小姐提供）

小婷氣到怒告顏女過失傷害，她表示，自己也愛小動物，本來不怕狗，但當天那幾隻真的很兇，現在路上看看狗狗沒牽繩都會怕對方衝過來。她的傷口雖然小，但因為皮膚白，留下一個很明顯的深色疤痕，穿上短褲或裙子很容易看到。她原想如果「有道歉都還能接受」，自己鼻子摸摸花錢弄掉就好。結果對方竟否認且態度差，決定上法院爭取自己該有的權益。

法官勘驗監視器畫面及契約內容等相關物證，認為蕭男雖非狗咬傷人的元兇，法庭上堅稱小婷並非被她們的狗咬傷，如果真是如此，又何必簽下該契約交給宋女，可見小婷所言為真，蕭男就是要息事寧人。

顏女遭小婷指控「養了6 隻大型犬，社區的人都有跟她說遛狗時要牽繩，但是她都沒有。」她雖反駁，「因為這些狗都叫得回來，所以不是每隻狗都有繫繩」證實顏女外出遛狗時經常未繫上牽繩，經旁人提醒後依然故我。

法官認為，顏女疏於注意管理犬隻，可預料所養的狗有咬傷他人可能，沒有繫上鍊繩或戴上口罩等適當防護措施，即任令犬隻於路上走動，咬傷他人，觸犯過失傷害罪。加上顏女在法庭上否認犯行，表明無和解意願，至今未與對方談賠償和解，判拘役30日，不給予緩刑。全案可上訴。

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