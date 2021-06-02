台南白河新增確診個案「強陽性」　黃偉哲：當事人相當不配合

▲台南市長黃偉哲說明這波16000劑疫苗的施打對象及順位，希望強化防疫效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，2日台南市新增2例確診病例，這2例是白河家庭群聚個案的鄰居，當事人相當不配合，最後一篩檢出來就是陽性，而且是強陽性，這個個案如果再不出來的話，再讓他在生活圈裡面繼續跑的話，這個傳染鏈可能又繼續傳下去，所以覺得非常遺憾。

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黃偉哲說，「6643從北部下來，傳給7318、7319、7320，然後8617因為又常跟7318聚在一起泡茶，結果又傳給8617，9159也常去7318那裡泡茶，就泡出問題，9159又傳給他的配偶9158，這部分真得讓人覺得非常遺憾，而且相對的今天公布的這2個案例，他們非常的不合作，當出現問題的時候，市府在匡列時，我們請里長去規勸，我們請衛生所的人員去詢問時，他們都堅不吐實，而且不願出來篩檢，後來經過種種程序上他們終於出來，一篩檢出來就是陽性，而且是強陽性，這個如果再不出來的話，再讓他在生活圈裡面繼續跑的話，這個傳染鏈可能又繼續傳下去。」

黃偉哲說，實健康是自己的，病毒並不會因為你不出來，它就不會傳染下去，所以說，該誠實面對，或發現你身邊的人，或你接觸過的人，或你走過的足跡有跟確診者重疊的，該勇敢出來篩檢就勇敢出來篩檢，要不然只會造成疾病更大的傳播，讓你的家人，還有你周邊的人與社區的人大家同蒙其害。

黃偉哲指出，台南白河算是一個非常純樸的地方，白河的鄉下也是一個非常純樸的社區，結果這社區卻是隱藏的最大的傳染鏈之一，實在讓人覺得非常不解，但是不解還是得解，所以把所有的匡列的對象匡列到最大，也希望說，這次希望找到的傳染源、傳染鏈能夠把跑的比病毒快，而且把這個傳染源找出來，然後截斷傳染鏈，這是我們的用意。如果有到確診個案的市民朋友或是外來的朋友們，請一定要出來接受篩檢。

黃偉哲表示，1日已經到達新的16000劑的疫苗，這次疫苗施打，除防疫留護人員外，確診足跡相關的清消人員有112人獲得施打，對於殯葬所的處理遺體的相關人員、台南空軍基地的飛行員也被列入這波施打疫苗對象。可以想像的是，如果飛行員染疫居家檢疫，或是隔離，整個連隊可能相關接觸的都要隔離，這樣子對戰力的損失是非常大的，所以撥出一部分的量能來給飛行員施打。

另外，國軍的清消化學兵非常辛苦，他們協助各地方政府，協助台南、高雄，協助相關地方來做清消的動作，常常是去最危險的地方，去確診著足跡的地方，所以也保留了量能給國軍的化學兵清消人員來施打。另外，這一批也保留了部分的量能給我們外勤的警察，上一梯還沒有施打完的，保留量能給外勤的警察來施打，還有消防救護人員，也保留量能給消防救護人員施打。

黃偉哲說，北部已經有至少3家以上的長照機構淪陷了，長照機構淪陷的原因，因為老人或是裡面做照顧的人，他在裡面不會亂跑，他不會跑來跑去，很多人是臥床的，會造成感染的原因，就是照護人員在樓層之間穿梭，在機構之間穿梭，在機構與外面、外界的包括市場，包括其他地方來穿梭，結果造成了感染，在外國也曾經發生整個長照機構淪陷、護理之家淪陷，還有長照機構的護理人員、社工，因為社工常常去拜訪對象，需要面對面近距離接觸，所以這波對社工也有列入施打。

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