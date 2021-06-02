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快訊／饒慶鈴生氣了！案5469「謊報足跡」挨罰30萬　成台東首例

▲▼台東0602足跡。（圖／翻攝饒慶鈴臉書直播）

▲饒慶鈴宣布，案5469因謊報足跡，重罰30萬元。（圖／翻攝饒慶鈴臉書直播）

記者莊智勝／台東報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台東今（2日）新增本土病例4例，縣長饒慶鈴下午召開記者會說明，表示今天4名確診個案，與昨天3例是同一家人，目前累計縣內確診人數來到21人；此外，針對台東首例確診者、成功鎮案5469，饒慶鈴指出，經過縣府相關人員深入調查，確認5469謊報足跡，造成人力、醫療資源浪費，甚至引發社會大眾惶恐不安，因此今重罰30萬元，成為疫情爆發以來台東首例開罰個案。

疫情爆發以來，全台各縣市接連失守，本島一度僅存台東縣是「最後淨土」，不料25日當天轄內出現首例確診個案，最後淨土因案5469而宣告破功。台東縣府指出，案5469為60多歲的女性，22日搭乘太魯閣號返回台東家鄉，並於24日發燒確診，第一時間疫調時，5469堅稱22日從玉里火車站回到自宅後，即未再外出，足跡曝光後一度因太過單純而引發質疑聲浪。

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饒慶鈴今記者會中宣布，經過多名民眾投訴、提供訊息，縣府也持續掌握案5469足跡，並投入大量人力查證，過去10天以來，一直希望她能誠實告知足跡，好讓縣府得以匡列，避免不必要的感染，但最終仍未得到她更正後的足跡，因此宣布認定其「謊報足跡」，重罰30萬元，仍為台東首例。饒慶鈴痛斥，案5469「明知故犯」，這麼多天以來明知疫調不實會造成社會不安，但還是選擇隱瞞足跡，造成難以估計的財政損失，民眾也人心惶惶，因此予以重懲。

此外，台東今新增4例本土確診個案，均為太麻里居民，與昨日3名確診者為家人關係，其中還包括2名就讀小學的孩子。饒慶鈴指出，4人足跡相對單純，平時多在果園、住家往返，偶爾前往太麻里街上採買，目前縣府皆已掌握足跡，並完成匡列。

▼台東確診者足跡與家人關係圖。（圖／翻攝饒慶鈴臉書直播）

▲▼台東0602足跡。（圖／翻攝饒慶鈴臉書直播）

▲▼台東0602足跡。（圖／翻攝饒慶鈴臉書直播）

▲▼台東0602足跡。（圖／翻攝饒慶鈴臉書直播）

▲▼台東0602足跡。（圖／翻攝饒慶鈴臉書直播）

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