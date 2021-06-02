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【廣編】免疫力就是競爭力！世界球后戴資穎喝「純濃燕麥飲」增加保護力

▲▼世界冠軍,免疫力,競爭力,燕麥飲,保護力,愛之味。（圖／愛之味提供）

▲面對疫情爆發，加強自我免疫力已是全民運動，世界球后戴資穎分享她的關鍵保護力，就是每天喝燕麥奶領導品牌愛之味純濃燕麥，有效做好調節免疫力。

圖、文／愛之味提供

台灣之光世界球后戴資穎是愛之味純濃燕麥2021年度代言人，戴資穎呼籲國人要配合政府做好防疫宣導，更深信提升免疫力除多運動外，更要每天1瓶愛之味純濃燕麥，才是有效調節免疫力、調整體質的最佳選擇。

市場第一品牌純濃燕麥奶在台深根10餘年，堅持嚴選澳洲燕麥，獨創最新生物科技雙酵微分解技術（Dual Enzyme Hydrolysis），完整保留整粒燕麥營養精華和高β-葡聚醣（β-glucan），口感滑順香濃，自然甘甜。經醫學臨床證明，ㄧ天ㄧ瓶有助促進免疫細胞增生的能力，是國內第一瓶榮獲免疫調節，同時有助降低膽固醇，國家健康雙認證的優質燕麥奶。

如同戴資穎的單純力量，純濃燕麥更堅持不添加結蘭膠或任何有違健康的人工化學物質，成分最天然單純，是植物奶類唯一擁有國際最高潔淨標章等級的燕麥奶。此次榮獲眾多健康殊榮認證的純濃燕麥，攜手世界球后加冕的戴資穎，ㄧ起宣導；有效調節免疫力，增加保護力，就是保持健康最好的競爭力。

「你的免疫力準備好了嗎？」請和戴資穎ㄧ起認真喝愛之味純濃燕麥，為每一天做好健康管理。

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