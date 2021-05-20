居家隔離不慌張！新竹市衛生局「5個安」提醒「規劃作息、規律運動、身心斷捨離」

▲台灣本土肺炎確診人數攀升，新竹市也在5/19（三）出現首例確診，市府緊急匡列居家隔離對象，新竹市衛生局也積極提供居家隔離的生活參考，讓民眾不心慌。（圖／示意圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

台灣肺炎疫情急遽升溫，連續幾日本土確診破百人，居家隔離匡列人數更是直線上升。然而民眾擔心疫情蔓延的同時，更要緊的是做好防疫措施與心理建設！隨著5/19（三）新竹市也出現首例確診，市府立即擴大匡列接觸對象，這也讓不少新竹網友詢問到底怎樣的對象會被通知居家隔離，如果自己被通知到了又該怎麼做？

事實上，居家隔離的對象就是「和確診者有一定接觸的人」，例如同住的家人、曾搭乘同一班大眾運輸且座位在前後的人、曾同一時間脫口罩在餐廳用餐的人等等。這些人會收到衛生主管機關開立的「居家隔離通知書」，居家隔離14天期間需留在家中或指定地點，絕對不可外出，每天會由衛生主管機關追蹤2次健康狀況。重要的是，如果有症狀，千萬不能自己叫計程車或搭乘大眾運輸工具就醫，一定要撥打1922免付費傳染病諮詢專線通知衛生主管機關來安排就醫。

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隔離者怕什麼？多給予傾聽與包容

居家隔離一次便長達2週，近來雖然社會凝聚起「一時不便換取未來方便」的共識，但對於一部分人來說，這14天隔離時間帶來的壓力，其實從被通知匡列的那一刻起，許多隔離者即可能面臨無助、未知恐懼的緊繃情緒。包括過去支撐生活意義的社交聯絡減少，此外隔離也可能會造成工作不便、帶來經濟壓力。

以上這些習慣被迫改變，不僅會讓隔離者產生滿滿焦慮感，突然閒下來宅在家中，更會感到憂鬱與無聊，心中的情緒也會漸漸從焦慮被感染或無意間感染他人，轉向生氣、挫折與怨懟，對衛生主管機關或是疑似造成自己隔離的他人，都可能產生負面情緒。甚至也有人擔心染病原由，未來被污名化、成為撕不掉的標籤。新竹市衛生局呼籲，了解並傾聽隔離者心聲，有助於民眾以正面的心態給予支持，也才能讓潛在的接觸對象不懼怕透露自己的接觸史！

▲新竹市衛生局呼籲，體會隔離者的壓力，給予傾聽與包容。（圖／ETtoday製表）



▲居家隔離期間，在家簡單伸展或做瑜伽、培養運動習慣，是提升免疫力的選項之一。（圖／示意圖／Pexels）

從居家隔離開始，新竹市衛生局「5個安」讓生活規律起來！

居家隔離期間，「建立起運動習慣、提升免疫力」相當重要，然而一旦察覺自己產生焦慮感或生氣等負面情緒，就要適時關掉新聞，轉移自己的注意力。新竹市衛生局也以安身、安神、安心、安定及安全「5個安」，提醒民眾在疫情期間幫自己建立起心理照顧，就從這一刻開始，為自己許下一個規律生活！

1.安身-深呼吸沉澱一下安排好生活作息表

首先，放下緊張情緒，深吸一口氣好好感受身體各部位的狀況，試想自己可以在隔離空間做什麼，並排出簡單的時刻表。若因為工作特別勞累的人，就趁隔離時間好好休息，尤其平常沒有運動習慣的人，更可以從這個當下，每天先從簡單的15分鐘短運動開始，慢慢再拉長至每日半小時。

2. 安神-拾起書本找回專注力

許多人宅在家的第一件事就是拿起手機、開起電視，新竹市衛生局特別建議，此時也可慢慢練習離開電子通訊設備。更新快速的網路世界，讓人們的注意力比過去還無法集中，隔離期間不如重新翻閱家中書籍，重新找回專注力，或許也能獲得意外的平靜。



3.安心-採取行動 讓身體動起來

現在網路上有許多運動影片可參考，從簡單到進階都有，建議隔離者視自己的程度與興趣，在家動起來。不過要注意的是，過去沒有運動習慣的民眾，一開始的強度不宜拉太高，以免很快感到疲憊或挫折，反而沒有心力建立規律習慣。

4.安定-分享感受 身心斷捨離

斷捨離指的不只是把家中物品重新整理、收納或淘汰，包括心裡的情緒以及影響身心發展的負面垃圾，都可以藉由這段隔離時間，慢慢傾吐出來，再消化丟棄。像是把心情轉成文字記錄下來，接受自己內心的不安，都是一個好的開始。

5.安全-遇到疑問查核事實

新竹市衛生局也提醒，疫情當頭，若傳送尚未證實的訊息，小心觸法。目前有任何疫情訊息更新，只要在LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「@taiwancdc」，就能立即收到。





▲新竹市衛生局也以安身、安神、安心、安定及安全「5個安」，提醒民眾在疫情期間幫自己建立起心理照顧。（圖／ETtoday製表）

對抗疫情，需要民眾一起努力，但若是發現疫情想通報或是疫情相關問題，都可撥打1922免付費傳染病諮詢專線，若有相關心理以及疫情心理諮詢問題：1925（依舊愛我）安心專線，若為新竹市民亦可撥打新竹市社區心理衛生中心03-5234647，讓在地資源做最快速的應變與處理。