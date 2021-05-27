這些「網購行為」你中了幾項？購買標示不清「肉類禮盒、動植物、農產品」小心觸法

▲境外購物要格外小心、避免觸法。（影／ETtoday）

▲疫情讓網購行為大增，但境外購物仍要當心選購，避免觸法。（圖／擷取自《ETtoday》影片，下同）

因肺炎疫情影響，民眾已經有一年多的時間無法出國，反而造就網購無限商機。網路購物除了要小心避免錢匯出但沒收到貨，或是物品不符合期待等爭議，更嚴重的是買到「來路不明的境外動植物產品」，恐間接造成臺灣生態環境危害，甚至害自己吃上官司與罰款。

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前陣子母親節，接下來又要迎接端午佳節與父親節，有心的晚輩總是想買些貴重禮品孝敬長輩。在疫情之前，就聽聞不少人會從國外購買號稱「頂級肉品」的高級禮盒做為伴手禮，現在除了肺炎疫情努力防疫以外，也別忘了非洲豬瘟如今仍肆虐中！如果違規攜帶入境或是購買來路不明的「境外肉類產品」，最高可處新台幣100萬元罰鍰，代價相當可觀。

▲▼違規攜帶境外肉類產品入境，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

近年觀察生態正夯，在辦公室或居家空間種植擺放花草植栽，也成為一種追求自然的生活方式。也有不少人會在網路上交易如甲蟲、螞蟻等活體動物，甚至還強調稀有少見的國外品種，雖然正對了許多昆蟲愛好者的蒐藏心態，但就算只是幾隻國外來的螞蟻，都很有可能一不小心就連帶把細菌病毒輸入國內甚至大量繁殖成為影響臺灣生態環境的入侵生物。依據「植物防疫檢疫法」規定，擅自輸入活體生物，最高可處3年以下有期徒刑或新臺幣15萬元以下罰金，趕緊通知身邊的親友，千萬別以身試法。

▲▼境外網購幾隻螞蟻，或許就有可能讓自己吃上罪刑與罰款。

前不久揪團支持小農的風氣，讓許多人感動得搶在網路上下訂單，雖然的確幫助到不少小農，及時銷售農產品，但大家的善意也要多多注意，別讓有心人士有機可趁！近年來發生多起「一頁式網購詐騙」的案例，不肖人士盜用小農圖片，天花亂墜的文案號稱自己販售臺灣本土產農產品，事實上卻是沒有經過檢疫程序的境外走私產品。為此，不少網友特別提醒，上網購買小農蔬果等農產品，一定要尋求信賴且有品牌的通路，別為了便宜價格與貨到付款等便利方式，而讓自己的善心被他人利用。

▲▼網購要注意，別讓自己的善心成為他人利用的工具。

若發現自己疑似買到違規的「境外動植物產品」該怎麼辦呢？千萬別嫌麻煩，想要自己處置丟棄。防檢局提醒，一定要「主動向檢疫單位通報處理」，如果沒有主動申報，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元罰金。熟悉網路生態的年輕人，疫情期間關心長輩居家狀況的同時，不妨也一併提醒他們類似的詐騙模式，以免爸媽想利用便利的網路生態「無接觸買菜」不成，反而還被利用詐騙。

▲善用發達的網路官方資訊，幫自己與親友建立起完善的境外購物觀念。

如果真的不清楚現在網路購物車放的商品適不適合購買，或是想了解更多相關議題，都可上防檢局官網以及臉書「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」，在這段Stay Home期間，補充一下相關檢疫規範的小知識，一起為臺灣盡一份心力。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 廣告