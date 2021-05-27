風靡歐美「康普茶」超商買得到！印花包裝超吸睛「低糖低熱量」幫久坐上班族顧好菌

▲歐美女星熱愛的康普茶，近期不僅數次被台灣米其林餐廳選擇做為餐點品項，如今也在台灣超商上架，成為上班族OL新寵。（圖／記者周宸亘，下同）

消費中心／綜合報導

總是帶起一波波時尚潮流的歐美女星，無時無刻被拍到時總是容光煥發，飲食習慣自然成為大家討論的焦點！去年從好萊塢紅到台灣時尚圈，近日更跳上台灣米其林餐廳的桌上做為佐餐飲品的「康普茶」，在2019年就以低糖、低熱量的功能性飲品之姿風靡歐美，2020年更因為疫情爆發，網路聲量瞬間攀升。隨著康普茶日漸普及，現在不用在家自製發酵沖泡，也不用特別到米其林餐廳嚐鮮，只要下樓到巷口的便利超商就買得到，輕鬆就能加入歐美名人的食尚行列。

取名有別於一般紅茶、綠茶的「康普茶」究竟是什麼？有一說是康普茶在2000年前就已在中國秦朝出現，在古時被認為能促進「身體復原力」，因此還有「不朽茶」的封號。若以現代的科學角度來看，康普茶主要是由茶、糖以及包含酵母菌、乳酸菌和醋酸菌的「共生菌」發酵而成，雖然稱作茶，但發酵過程中由於酵母會和細菌作用產生醋酸，所以喝起來帶有相當獨特的自然酸甜風味。

▲忙碌上班族偶爾也要偷閒一下！和過去高糖、高熱量的零食說掰掰，以養生取向的康普茶，揪好同事共享下午茶好食光。

然而自己製作發酵康普茶相當不易，最難的關鍵在於製作時也要極力保持菌種新鮮，才能一次次完美製作出酸甜平衡的口感。消費者的角色負責嚐鮮享受，製茶還是交給專業的來！由台灣品牌FOOKO馥可新推出的「惜惜康普茶」，主打以看得懂的單純成分、嚴謹的菌種篩選、更順口的發酵飲風味，營養成分也包括礦物質、維生素、多酚類、纖維質、有機酸以及幫腸道顧好菌關鍵——耐酸耐熱的「益源質（Postbiotics）」。

▲含有優秀益源質的康普茶，要幫忙碌久坐的上班族照顧腸道好菌。

原料僅有茶、糖、菌、水的惜惜康普茶，其中所含的益源質，主要是以優良的非動物性菌種來做培養，獨家的發酵工法與製程，也讓康普茶的酸與甜達到台灣民眾可接受的平衡。特別的是，發酵過程中也不產生酒精，適合飲用的族群廣泛，是解渴、解膩或幫腸道顧好菌的好選擇。

▲▼一瓶420ml僅76大卡的惜惜康普茶「清爽茶香」，在工作時飲用清新爽口，療癒忙碌的身心。口感更為馥郁的「醇厚果香」，不如就帶出門逛街、野餐，讓充滿果香的甜美風味，隨時增添柔美氣息。

針對偏愛不同風味的消費者，「惜惜康普茶」一次推出2款口味，低熱量且不另加添加物的「清爽茶香」一瓶420ml僅76大卡，擁有相當明亮酸甜的口感，尾韻還有茶香緩緩逸出，整體風味優雅迷人，宛如置身在流淌著人文書香氣息的文青茶館。「醇厚果香」的風味則是明顯濃郁，馥郁的芬芳莓果香讓人一喝就有好心情，細緻的果酸風味讓人以為正在頂級沙龍品味貴婦下午茶，但其實只需要銅板價，就能呵護腸胃、心靈療癒一次滿足。

▲好喝好買的「惜惜康普茶」既可常溫保存，冷藏後飲用風味也會更加清涼消暑。

品飲起來優雅高貴但價格卻親人平實的康普茶，讓上班族OL不用忍痛就能跟難分難捨的手搖飲說掰掰。即日起至6/2（三）7-ELEVEN清新上市，推出新品嚐鮮價單瓶只要29元、兩瓶46元；此外，不出門在家也能輕鬆購買，兩大電商平台momo購物網及PChome線上購物網也同步開賣，鎖定瓶身印上質感印花的「惜惜康普茶」，開始守護腸胃「有酵」的每一天。