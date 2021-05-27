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來「片」奶茶嗎？從時尚吹到日用品的話題衛生棉　超吸睛「奶茶棉」奪最夯聲量

▲▼網路溫度計,衛生棉,那幾天,天然棉,奶茶棉,奶茶色,蘇菲,療癒,生理期,月經。（圖／品牌提供、擷取自《DailyView網路溫度計》）

▲每個月那幾天「妹妹」總會度過一段不耐煩的時光，選到對自己最好的衛生棉，是不少女孩相當重視的小確幸。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

炎熱夏季已經抵達戰場！當路上每個人都愈穿愈輕便，就代表女孩們在每個月的那幾天又要擔心「悶濕燥熱」大軍來襲。不過在這幾年不斷創新研發下，「輕薄瞬吸不外漏」，已經是不少衛生棉的基本標配，現在想要再抓住女孩們的目光，可說是愈來愈不容易！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近期討論度最高、姐妹們一定要入手的超夯衛生棉，從入選的品牌以及它們最新推出的產品，不難發現衛生棉界又有新革命了。

第1名／蘇菲Sofy
網路呼聲一向頗高的蘇菲，近期又因為推出強調天然無漂白、6大無添加的「極淨肌 天然原生棉系列」奪得No.1，因為無漂白，棉片呈現天然原生色，就像最近超夯的奶茶色，完全顛覆女孩們對衛生棉的既定印象，更被YouTuber、IG網紅暱稱為「奶茶棉」，聲量一夕大漲。

除此之外， 更獲得皮膚科醫師協會Dermatest敏感肌膚認證，吸收力也全面升級，瞬間分散一吸到底，乾爽加倍，在Dcard深受許多卡友讚賞榮獲4.6星級好評，表示奶茶棉材質棉柔，親膚又少刺激，不用再擔心肌膚問題，絕對能療癒煩躁的心情啊！而且因為無排放漂白廢液，對環境也更加友善。天然棉柔的親膚接觸，全方位幫「妹妹」營造一個最舒適的環境！

「表情猙獰～oh sh*t！我現在才清醒，到了需要耐心、多點開心，歡迎蘇菲阿姨的來臨～」頑童大淵用他的饒舌唱出許多女孩的心聲，有了蘇菲「奶茶棉」的舒適體驗，終於可以放鬆大喊：「阿姨我不想努力了！」

▲▼網路溫度計,衛生棉,那幾天,天然棉,奶茶棉,奶茶色,蘇菲,療癒,生理期,月經。（圖／品牌提供、擷取自《DailyView網路溫度計》）

▲在現今女性保養或護理用品也都標榜天然成分，每個月那幾天和妹妹親密接觸的衛生棉，終於也站在同一陣線了，而這無非也是蘇菲登上近期最夯衛生棉冠軍寶座的關鍵原因。

第2名／靠得住kotex
排名第2的靠得住kotex是衛生棉界的常青樹，近期新品項「茶樹舒涼棉」，主打以天然茶樹精油帶來微涼舒爽的配方，並搭配透氣背層設計，讓妹妹在炎熱的夏天也能享受剛剛好的涼感，不過度刺激的清爽感，是讓不少女孩力推的原因。

第3名／愛康ICON
近幾年以台灣衛生棉品牌和繽紛可愛包裝打出名號的愛康ICON，無獨有偶也是以輕薄無負擔以及「super涼」，吸引不少偏愛這類體驗的女孩。此外也以30秒抑菌、日本進口柔棉，關愛妹妹周邊的敏感肌膚。

第4名／愛麗思elis
前進台灣的日本品牌愛麗思elis，原來在日本也是生產尿片、紙尿布的大廠，因此在預防位移、防漏等設計上，讓不少女生特別讚賞。例如加寬的蝶翼設計，讓愛運動的女孩在夏天也能盡情擺動、放心揮灑汗水。

第5名／好自在INFINITY
前幾年以液體衛生棉爆紅的好自在INFINITY，現在仍然名列衛生棉界的資優生。以FlexFoam吸收材料和宛如記憶棉的輕薄棉片，主打把經血一吸就吸到最底層擴散，保持表層清爽，同時也強調隔離念珠球菌、黃金葡萄菌、大腸桿菌等常見菌。

▲▼網路溫度計,衛生棉,那幾天,天然棉,奶茶棉,奶茶色,蘇菲,療癒,生理期,月經。（圖／品牌提供、擷取自《DailyView網路溫度計》）

▲▼網路溫度計,衛生棉,那幾天,天然棉,奶茶棉,奶茶色,蘇菲,療癒,生理期,月經。（圖／品牌提供、擷取自《DailyView網路溫度計》）

▲台灣女生熟悉的品牌也都位居5～10名。（圖／擷取自《DailyView網路溫度計》）

綜合前幾名品牌和截至近期推出的最新產品，目前最讓人眼睛一亮的，莫過於現在網路上討論熱烈的「奶茶棉」，強調無漂白、不讓「妹妹」有刺激感的「天然原生棉」，讓許多女孩列為購買重點，想趕緊嚐鮮體驗！其餘著重清爽涼感、不輕易移位等設計，毫不意外仍是女孩一貫在意的要素。

只能說科技日新月異，每隔一陣子就大洗牌的衛生棉排行，讓人好奇各家品牌又帶來哪些新革命，同時也能看出潛在的消費者心態，現在不僅要維持那幾天的清爽舒適，更想把「呵護妹妹」擺在第一位。

前往蘇菲line索取30元折價券，現買現折，立即體驗 https://lihi1.com/Btv00

▲▼網路溫度計,衛生棉,那幾天,天然棉,奶茶棉,奶茶色,蘇菲,療癒,生理期,月經。（圖／品牌提供、擷取自《DailyView網路溫度計》）

▲2020年5月2021年5月網路最夯十大衛生棉品牌。（圖／擷取自《DailyView網路溫度計》）

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