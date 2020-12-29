▲路易莎也夯燕麥奶！攜手愛之味純濃燕麥，打造「黃金比例」燕麥奶。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲近年來咖啡界掀起一股「燕麥奶」熱潮，現在台灣連鎖咖啡館龍頭「路易莎」也跟上這股風潮。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

你是每天一定要來杯咖啡的人嗎？那你一定有注意到，近年來咖啡界掀起一股「燕麥奶」熱潮，現在台灣連鎖咖啡館龍頭「路易莎」也跟上這股風潮！用燕麥奶取代牛奶的做法，不只讓有乳糖不耐症的民眾，或是素食者可以放心享受一杯香醇咖啡燕麥拿鐵，一般民眾也可以嚐鮮燕麥奶所帶來的穀麥香氣以及滑順口感，而燕麥奶最迷人的地方就在於它的香氣。

▲用燕麥奶取代牛奶的做法，讓有乳糖不耐症的民眾或是素食者，可以放心享受一杯香醇咖啡燕麥拿鐵。

路易莎咖啡師Andrew表示，「燕麥奶跟牛奶比較起來，燕麥奶多了一個自然清甜的麥香，其實我們嘗試過市面上不同的品牌，最後選擇台灣燕麥奶第一品牌『愛之味純濃燕麥』來合作，它特別調配出一個黃金比例、沒有黏稠感的燕麥奶，搭配路易莎咖啡的醇厚度及茶品的風味都是相當的適合，也受到消費者的青睞」。

▲路易莎咖啡師Andrew表示，路易莎與台灣燕麥奶第一品牌「愛之味純濃燕麥」合作，特別調配出一個黃金比例、沒有黏稠感的燕麥奶，不論搭配咖啡或是茶品都很適合。



愛之味純濃燕麥攜手路易莎，打造燕麥奶咖啡新時尚，運用獨家專利三酵水解燕麥技術以及酵素水解蛋白質製程，將燕麥奶質地調整成牛奶般的絲滑口感，保留燕麥香氣及營養，同時在燕麥奶加熱打發過程當中，完美呈現與牛奶同樣細緻的奶泡，這不僅讓咖啡師輕易展現拉花藝術，也成功擄獲消費者的心。

▲愛之味純濃燕麥攜手路易莎，打造燕麥奶咖啡新時尚，運用獨家專利將燕麥奶質地調整成牛奶般的絲滑口感。

▲在燕麥奶加熱打發過程當中，完美呈現與牛奶同樣細緻的奶泡，讓咖啡師輕易展現拉花藝術。



首次品嚐燕麥奶咖啡的消費者認為「它裡面好像有一點穀麥的香氣在，燕麥奶的味道非常夠，它奶泡喝起來非常的綿密，我非常喜歡」，也有消費者表示，「口感上不會像一般的茶類這麼澀，它會比較滑順一點，還蠻喜歡的，而且因為我平常不能喝奶茶，所以這樣對我們乳糖不耐症來說，茶類或咖啡加燕麥奶，就是有一個新的選擇」。

▲▼喝起來滑順綿密的燕麥奶，成功擄獲消費者的心，對於有乳糖不耐症的消費者來說，更是一個健康的新選擇。

全球掀起的植物奶綠色環保飲食潮流趨勢，迅速帶動燕麥奶咖啡崛起，想跟上這股潮流，現在到全台的路易莎咖啡館，就可以品嚐到高CP值的咖啡師燕麥奶，讓舌尖喝到如牛奶般的香濃絲滑，尤其是全植物性、不含乳糖，即使是素食或乳醣不耐者也能飲用，活動期間所有加鮮奶(含冰奶泡)飲品，都可以免費升級不加價，燕麥奶控可要把握機會。

▼活動期間到路易莎，所有加鮮奶(含冰奶泡)飲品，都可以免費升級不加價。（圖／愛之味提供）

