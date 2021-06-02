隨機殺人魔上訴求免死　與妻冷血對話曝「我好帥」肖想2、3年出獄

▲王秉華(左)隨機殺死無辜林姓騎士(右)後毫無悔意，還自稱媒體使用的恐龍照片「好帥」。（資料照／當事人社群）

記者劉昌松／台北報導

男子王秉華去年3月隨機刺殺機車騎士致死，事後辯稱自己有精神疾病，在看守所抄佛經求輕判，仍被台北地院依殺人罪判處死刑，近日判決書曝光，原來王秉華在收押期間霸凌獄友，還和妻子勾串如何扮演精神異常，囂張自己上報的照片「好帥」，且拒關臉書「要加粉絲」、「2、3年(出監)，我要走8+9路線」，根本毫無愧疚感。

王秉華2020年3月13日晚間和妻子外出，把車停在新北市新店區中正路上，和妻子為了晚餐地點發生爭執後，持刀下車，小跑步朝前方林姓騎士背部猛刺一刀，之後叼菸回車上駛離，林男倒地哀嚎送醫不治。

王到案後遭檢察官聲押獲准，但他始終辯稱自己有解離性人格，不知道自己殺了人，請求法院安排精神鑑定、還抄佛經以示悔意，不過法院調閱王在看守所與妻子會見時的錄音紀錄，赫然發現他根本都是在演戲。

▲王秉華冷血殺人後叼著菸慢慢回到車上駛離。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

根據錄音譯文，王和妻子談到殺人案件時，竟然完全是不關己地說：「我有看到我自己的報紙，好帥…他選的是恐龍的那一張，最高的那一張....」，妻子要他如果看到記者「就說對不起，你知道錯了」，並且擔心王無法通過精神鑑定，王卻說「我堅持我沒有殺人，我是停在路邊看到刀和行車紀錄器才知道我殺人」，「我演神，我很會演，反向操作」。

另外當妻子表示，已經把自稱「小鄭容和」的王秉華IG和臉書粉專都關掉了，王秉華竟然回：「蛤？不要關掉，我要增加粉絲…出去玩我就要開始發文」，王還自信滿滿地評估：「我相信是2、3年（指何時出監） ，現在新聞已經報出來了判8年…然後自首減半，已經蓋過去了，都被大新聞蓋過去了」，「我出去要走8+9路線」。

▲王秉華在看守所抄佛經以示悔意，被法院根據他與妻子會面錄音揭穿假面具。（圖／資料照）

除了聊案子、聊新聞，王秉華還會向妻子吹噓在看守所的日子，「我們新來一個室友老人，我都欺負他，因為那個老人很臭，很像流浪漢…我差點要揍他」，「昨天進來一個白癡，我們都欺負他…他都問我們可不可以給他抽菸，我都說不行，然後妳不是寄蕃茄、雞胸肉、蔬菜嗎？我們那時候蕃茄吃不下，就Open your mouth輪流玩他，然後他想抽菸，我們就沾馬桶水給他抽」。

北院合議庭聽完錄音，認為王秉華根本對犯行毫無愧疚、悔悟之意，在看守所內霸凌他人，顯然未能理解其犯行之重大惡性及對被害人家屬、社會大眾所造成之損害，實難認有誠摯懺悔之意。不能僅以坦承犯行、抄寫佛經之舉，就給予較輕之刑罰。為嚇阻有心人士惡意仿效，因此在5月26日依殺人罪，重判死刑，褫奪公權終身。全案依法強制上訴二審中。

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