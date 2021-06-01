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社會 社會焦點 保障人權

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝3次仍被逮

▲新店區披薩店遭搶。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店一間達美樂披薩店遭搶。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳雕文／新北報導

疫情期間趁火打劫！新北市新店一間達美樂披薩店上個月31日開店時遭搶，損失25萬，犯嫌拿著凶刀跟贓款跑去台北，期間變裝了3次，警方1日循線在北車地下2樓逮到人，其身上僅剩4萬餘元。據了解，犯嫌過去就曾搶過10多間披薩店的紀錄，目前警方正在製作筆錄了解作案動機。

▲▼犯嫌落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲犯嫌落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，上月31日上午9時25分接獲報案，被害人王女（38歲）為該店店長，於上述發生時間時提早至店內準備開店事宜，一名年約40歲灰色上衣男子，走進店內自稱與該店員工有行車糾紛向店長理論，隨後關上自動店門並亮出刀械，並表明要搶劫店內現金，王女自店內保險箱內取出現金約新台幣25萬，犯嫌得手後，以自備抹布將店內及門把等指紋擦拭後離去。

警方指出，獲報後立即組成專案小組，由偵查隊長到場指揮偵辦，初步調閱監視器畫面發現該犯嫌得手後搭乘計程車，往台北市方向離開，1日掌握其行蹤並將人逮捕歸案。

警方調查發現，該犯嫌於1998年到2000年間曾組強盜集團，搶了10多起搶案，專找披薩店，為何把披薩店當作鎖定目標還有待調查。

出稿時間：16：45

更新時間：17：43（新增犯嫌落網照）

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