斯文男被逼拿刀哀求：不要衝動　他PO網公審「此人性騷」下場曝

▲謝男拍下李男影片，稱李男涉嫌性騷擾還拿刀，實際上李男表情充滿驚恐。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

年僅20歲的朱姓女子，因和同居的李男鬧不合，找謝姓男子等人幫忙出氣，朱女一怒之下拿菜刀揮牆壁揚言「我要砍人」，謝男則逼李男拿菜刀，李男輕輕拎著刀哀求「不要衝動」後放下，卻又因為被狠巴頭而喊痛，謝男還錄下整個過程po網，稱李男性騷擾，台北地檢署1日依強制、誹謗等罪起訴朱女和謝男。

2020年4月間，臉書出現1支影片，畫面中長相斯文俊俏的男子在房門口拿著菜刀，刀子朝下，哭喪著臉對畫面外的人哀求：「不要不要不要不要這麼衝動嘛」，疑似持手機拍攝的男子以台語嗆聲：「你拿刀子逆、你拿刀子逆」，斯文男趕緊轉身把刀子放到房內桌上，並說：「我沒有，我不要」，拍攝者上前狠狠巴了斯文男頭部，斯文男摀著頭說：「好痛哦」。

短短10秒鐘的影片，被加註說明「此人對一名女孩子性騷擾，哇，還拿刀子，是要嚇死寶寶嗎？請大力點把他分享下去」，結果累計1.9萬次觀看、400多則留言，有網友因此罵斯文男是「渣男」。

▲李男把刀放下後，馬上被人狠狠巴頭，直喊「好痛哦」。（圖／翻攝臉書）

隔沒多久，斯文男本人、李姓男子到警局報案指控，原來是他曾提供住處給朱姓女子住，後來雙方有些不合，朱女要回去拿東西時，帶著謝姓男子等人去堵他，趁他開門時闖入屋內。

朱女一進門就衝到廚房內拿菜刀，揚言：「我要砍人」，並真的往牆壁上砍了1刀，同行的謝男則接下朱女手中刀子，要李男拿著，並開始拿出手機拍下影片後，直接上傳臉書，朱女也把影片轉發到自己的帳號去。

辦案人員調查，謝男在臉書上把李男形容成性騷擾的嫌疑人，還拿刀想恐嚇，但實際上李男在影片中表現出恐懼害怕的樣子，明顯是被迫拿刀拍片，因此認為朱女和謝男涉嫌強制、侵入住居、恐嚇、以及誹謗等4項罪名，依法提起公訴。

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