　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斯文男被逼拿刀哀求：不要衝動　他PO網公審「此人性騷」下場曝

▲▼謝懷毅和朱怡如涉嫌侵入李姓男子住處，恐嚇強制李男拿菜刀並拍片PO網質疑他涉嫌性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲謝男拍下李男影片，稱李男涉嫌性騷擾還拿刀，實際上李男表情充滿驚恐。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

年僅20歲的朱姓女子，因和同居的李男鬧不合，找謝姓男子等人幫忙出氣，朱女一怒之下拿菜刀揮牆壁揚言「我要砍人」，謝男則逼李男拿菜刀，李男輕輕拎著刀哀求「不要衝動」後放下，卻又因為被狠巴頭而喊痛，謝男還錄下整個過程po網，稱李男性騷擾，台北地檢署1日依強制、誹謗等罪起訴朱女和謝男。

2020年4月間，臉書出現1支影片，畫面中長相斯文俊俏的男子在房門口拿著菜刀，刀子朝下，哭喪著臉對畫面外的人哀求：「不要不要不要不要這麼衝動嘛」，疑似持手機拍攝的男子以台語嗆聲：「你拿刀子逆、你拿刀子逆」，斯文男趕緊轉身把刀子放到房內桌上，並說：「我沒有，我不要」，拍攝者上前狠狠巴了斯文男頭部，斯文男摀著頭說：「好痛哦」。

短短10秒鐘的影片，被加註說明「此人對一名女孩子性騷擾，哇，還拿刀子，是要嚇死寶寶嗎？請大力點把他分享下去」，結果累計1.9萬次觀看、400多則留言，有網友因此罵斯文男是「渣男」。

▲▼謝懷毅和朱怡如涉嫌侵入李姓男子住處，恐嚇強制李男拿菜刀並拍片PO網質疑他涉嫌性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲李男把刀放下後，馬上被人狠狠巴頭，直喊「好痛哦」。（圖／翻攝臉書）

隔沒多久，斯文男本人、李姓男子到警局報案指控，原來是他曾提供住處給朱姓女子住，後來雙方有些不合，朱女要回去拿東西時，帶著謝姓男子等人去堵他，趁他開門時闖入屋內。

朱女一進門就衝到廚房內拿菜刀，揚言：「我要砍人」，並真的往牆壁上砍了1刀，同行的謝男則接下朱女手中刀子，要李男拿著，並開始拿出手機拍下影片後，直接上傳臉書，朱女也把影片轉發到自己的帳號去。

辦案人員調查，謝男在臉書上把李男形容成性騷擾的嫌疑人，還拿刀想恐嚇，但實際上李男在影片中表現出恐懼害怕的樣子，明顯是被迫拿刀拍片，因此認為朱女和謝男涉嫌強制、侵入住居、恐嚇、以及誹謗等4項罪名，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
新婚夜「搶匪闖婚房洩慾」！22歲嫩妻慘遭4男性侵　新郎全程目
沒念大學還談疫苗！焦糖槓上劉寶傑「階級歧視」：不配看你節目嗎
上市公司員工薪資排行曝　第一名不是台積電「年薪419萬」
彎腰「實名制」露半球！　口罩美女身分曝光發文：私訊爆量
彰化花壇直播打麻將！格板＋口罩自認防疫　無社交距離自目糗大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大同前董座林蔚山　入監服刑更審還判須賠公司22億餘

防疫破口在離島！連江縣政府匡列飛機乘客隔離…荒唐過程一次看

斯文男被逼拿刀哀求：不要衝動　他PO網公審「此人性騷」下場曝

基亞財務長涉炒股　高端疫苗代號「水蜜桃」...不起訴原因曝

彰化花壇直播打麻將！隔板＋口罩自認防疫　無社交距離自目糗大

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚　衛生局加重裁罰

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝3次仍被逮

桃園快炒店嘩啦嘩啦聲...11人聚餐打牌！健身房也偷營業9人群聚

借車給「蝦米」蔡秉逸殺人還幫清洗血跡　車主被判刑5個月

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

大同前董座林蔚山　入監服刑更審還判須賠公司22億餘

防疫破口在離島！連江縣政府匡列飛機乘客隔離…荒唐過程一次看

斯文男被逼拿刀哀求：不要衝動　他PO網公審「此人性騷」下場曝

基亞財務長涉炒股　高端疫苗代號「水蜜桃」...不起訴原因曝

彰化花壇直播打麻將！隔板＋口罩自認防疫　無社交距離自目糗大

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚　衛生局加重裁罰

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝3次仍被逮

桃園快炒店嘩啦嘩啦聲...11人聚餐打牌！健身房也偷營業9人群聚

借車給「蝦米」蔡秉逸殺人還幫清洗血跡　車主被判刑5個月

李榮浩提前送生日驚喜　楊丞琳喜收「2寶貝」甜喊：謝謝李先生❤️

aespa Karina平口小可愛是口罩！　網掀出原價：造型師好神奇

味全二軍也在斗六練　棒協：中華隊下午練習不會接觸

車銀優帥氣駕馭農村服！坐超大台拖拉機…粉絲喊：想一起種田

里約金牌馬琳左膝韌帶撕裂本周開刀　基本無緣東京奧運拚連霸

連喪葬業也傷痛　他曝「最孤獨死亡」：我在負壓病房而你在隔離

國台辦：積極協助台灣有關方面與上海復星接洽

布蘭特原油價格站上每桶70美元　全球石油需求正在積極復甦！

【廣編】反映疫情爆發前市況！六都5月房市交易量月增9.9%　1-5月交易量年增24.1%

大同前董座林蔚山　入監服刑更審還判須賠公司22億餘

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

社會熱門新聞

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

女童遭姦殺呼救　「鄰居冷漠」成幫兇

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

密室囚禁高雄少女66hrs　淫保全重判11年半

確診男揮刀砍斷護理師韌帶　混亂中害一CPR患者往生

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

即／不甩強制快篩令！金門機場2民眾「拎行李落跑」

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網

罵吳宗憲獲判緩刑　館長聲請撤銷原因曝

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

3護理師遭砍！網傳「CPR患者」因此死亡　警方回應了

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

國產疫苗有疑點？檢察官：獲利價格不清

更多熱門

相關新聞

即／不甩強制快篩令！金門機場2民眾「拎行李落跑」

即／不甩強制快篩令！金門機場2民眾「拎行李落跑」

本土疫情持續延燒，繼澎湖5月31日出現確診案例後，台灣離島僅剩金門淨土，而為了嚴防疫情擴散，金門、澎湖、馬祖等三離島設立快篩站，即日起只要抵達機場的民眾，就必須強制配合進行快篩。然而，金門1日卻出現一對男女不願配合快篩，一出機場變拎著行李快步離去，而這兩人恐將會被依法裁罰3千到15000元之罰鍰。

羈押恐嚇　法官何宇宸遭罰款3月薪俸

羈押恐嚇　法官何宇宸遭罰款3月薪俸

家屬見無最後一面！　禮儀師揭確診往生後事

家屬見無最後一面！　禮儀師揭確診往生後事

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

外送員吃飯錯了嗎！他慘被大嬸譙「沒公德心」

外送員吃飯錯了嗎！他慘被大嬸譙「沒公德心」

關鍵字：

同居菜刀持刀恐嚇強制侵入住宅恐嚇誹謗臉書公審影片渣男

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面