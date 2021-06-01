「台積電…群聚」「這是咋了」　調查局一關鍵揭假訊息流竄

▲推特出現圖文並茂的發文，暗指台灣護國神山台積電出現群聚。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續三級警戒，網路推特5月底開始出現台積電有群聚的不實謠言，調查局從文字中的「牛逼」、「咋了」等大陸習慣用語，懷疑境外勢力可能要發動假訊息攻擊，另外，LINE群今天（1日）也出現打著竹科園區某單位的名號，要民眾連署採購疫苗的假訊息，調查局呼籲民眾預先查證勿轉傳，以免觸法。

調查局指出，推特從2021年5月24日起，謠傳「(哭臉圖)台積電…群聚…完…(青蛙圖)們唯一能拿出來吹牛逼的資源木有了…」，5月31日起再1張看似工人在排隊等候的照片，開啟另一段謠傳，「台積電門口不知道為啥聚了一大批人…這是咋了有人感染了嗎…」。

▲相關疫情假訊息都使用了明顯地大陸用語。（圖／調查局提供）

由於這2段訊息內容、文字，包括「牛逼」、「咋了」均屬大陸習慣用語，加上2個推特帳號的互動對象，個人頁面綜合判斷，調查局認為是陸方網民所操作。

此外，台灣的LINE社群從6月1日出現轉傳訊息「Google連署表單：『政府與民間一起努力救疫情，也要救經濟』提出疫苗採購相關訴求」，連署名單中出現「新竹科學園區的新竹企業經理人協進會」，但調查局向真正的「新竹市企業經理協進會」查證，該訊息非出自該協會，調查局溯源解，這份連署起源於臉書平台，且無發起人，輾轉散布後才出現有人冒用「新竹市企業經理協進會」名義。

▲有人冒用新竹企業經理人協進會名義邀請連署採購疫苗。（圖／調查局提供）

調查局表示將持續追查連署表單的實際製作者，另外近期大陸網民基於案3443之新聞，在各類社群散布有關疫情、醫療崩潰、大量火化等假訊息，暗指我國防疫前景不佳，且與我國科技重鎮及相關企業單位有關，並炒作民間自購疫苗議題，有進一步衍生社會動亂之虞。調查局提醒相關產業、民眾提高警覺外，並呼籲若發現疑似境外勢力操弄爭議訊息之情資，均可向調查局通報。

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