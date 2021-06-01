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「台積電…群聚」「這是咋了」　調查局一關鍵揭假訊息流竄

▲▼調查局呼籲展業與民眾小心境外勢力散布新冠肺炎在台積電出現群聚等疫情假訊息。（圖／調查局提供）

▲推特出現圖文並茂的發文，暗指台灣護國神山台積電出現群聚。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續三級警戒，網路推特5月底開始出現台積電有群聚的不實謠言，調查局從文字中的「牛逼」、「咋了」等大陸習慣用語，懷疑境外勢力可能要發動假訊息攻擊，另外，LINE群今天（1日）也出現打著竹科園區某單位的名號，要民眾連署採購疫苗的假訊息，調查局呼籲民眾預先查證勿轉傳，以免觸法。

調查局指出，推特從2021年5月24日起，謠傳「(哭臉圖)台積電…群聚…完…(青蛙圖)們唯一能拿出來吹牛逼的資源木有了…」，5月31日起再1張看似工人在排隊等候的照片，開啟另一段謠傳，「台積電門口不知道為啥聚了一大批人…這是咋了有人感染了嗎…」。

▲▼調查局呼籲展業與民眾小心境外勢力散布新冠肺炎在台積電出現群聚等疫情假訊息。（圖／調查局提供）

▲相關疫情假訊息都使用了明顯地大陸用語。（圖／調查局提供）

由於這2段訊息內容、文字，包括「牛逼」、「咋了」均屬大陸習慣用語，加上2個推特帳號的互動對象，個人頁面綜合判斷，調查局認為是陸方網民所操作。

此外，台灣的LINE社群從6月1日出現轉傳訊息「Google連署表單：『政府與民間一起努力救疫情，也要救經濟』提出疫苗採購相關訴求」，連署名單中出現「新竹科學園區的新竹企業經理人協進會」，但調查局向真正的「新竹市企業經理協進會」查證，該訊息非出自該協會，調查局溯源解，這份連署起源於臉書平台，且無發起人，輾轉散布後才出現有人冒用「新竹市企業經理協進會」名義。

▲▼調查局呼籲展業與民眾小心境外勢力散布新冠肺炎在台積電出現群聚等疫情假訊息。（圖／調查局提供）

▲有人冒用新竹企業經理人協進會名義邀請連署採購疫苗。（圖／調查局提供）

調查局表示將持續追查連署表單的實際製作者，另外近期大陸網民基於案3443之新聞，在各類社群散布有關疫情、醫療崩潰、大量火化等假訊息，暗指我國防疫前景不佳，且與我國科技重鎮及相關企業單位有關，並炒作民間自購疫苗議題，有進一步衍生社會動亂之虞。調查局提醒相關產業、民眾提高警覺外，並呼籲若發現疑似境外勢力操弄爭議訊息之情資，均可向調查局通報。

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