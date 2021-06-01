偷信用卡狂歡牛郎店　酒女辯「富商包養」媽媽桑打臉：她少這條件

▲蔣姓酒店小姐宣稱被富商包養拿到信用卡自由消費，被發現其實是偷來盜刷的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

在酒店上班的蔣姓女子，去年涉嫌和富商客人外出時，趁隙偷走富商的信用卡，當晚就去牛郎店狂歡，盜刷消費9萬9千多元，蔣女被抓包後辯稱是富商送卡包養，不過酒店媽媽桑證稱，富商是店內常客，蔣女身材乾瘦，店內有其他更多小姐條件符合富商喜好，不可能包養蔣女，台北地檢署1日依詐欺、偽造文書等罪起訴蔣女。

據了解，20多歲的蔣姓女子原本在台北市松江路上的高檔酒店上班，2020年8月15日下午，她和常到店內消費的富商相約，在附近的薇閣旅館見面，當天晚上，蔣女就到中山北路上的知名牛郎店消費，隔天凌晨結帳連刷6次卡，其中3次沒過，3次刷過總計消費9萬9千多元，蔣女出手這麼闊綽的原因是，信用卡是富商的。

▲蔣女下午才拿到信用卡，晚上就去牛郎店消費近10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

已婚富商因為收到信用卡通知簡訊，驚覺遭盜刷後報案，酒店幹部得知也立刻詢問蔣女原由，蔣女卻辯稱，富商說要包養她，她們8月15日在薇閣發生性行為後，富商給了她信用卡正卡，隨便她自己去刷卡消費。

已婚的富商反駁，當天早上他才因為宿疾吃了藥，這種藥的副作用就是不舉，下午他根本沒能力發生性行為，是因為蔣女說經濟上有困難，所以他特別去提領了2萬元現金，帶到薇閣去借給蔣女。

▲媽媽桑不相信蔣女會被富商包養，因為酒店內有很多小姐身材符合富商喜好。（示意圖／pixabay）

由於富商怕被老婆大人發現上酒店，所以每天回家前，都會把相關對話刪除，所以也無法舉證當天赴約原委，檢警只好找來酒店媽媽桑詢問2人關係，媽媽桑說得很明白，富商是店內常客，大家都了解富商的喜好，蔣女可能和富商比較聊得來，但是身材乾瘦，實在不會是富商的菜，如果富商要包養的話，應該會選擇店內其他條件更好的小姐。

媽媽桑更進一步指出，通常客人要拿信用卡包養小姐，只會提供附卡，沒見過像蔣女可以直接拿正卡去外面消費的，檢察官最後認定蔣女是趁富商在薇閣房間內不注意時，偷走信用卡到牛郎店冒簽盜刷，因此依詐欺、偽造文書等罪，起訴蔣女。

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