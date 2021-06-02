水電工槍殺濟公會老大　稱「自首比較輕」...檢：建請加重其刑

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區華峰一街4月12日發生槍擊案，遭擊斃的是天道盟濟公會八里分會長綽號「阿八仔」林文章。42歲槍手蔡易昇從事水電工，他稱是尋仇，才持槍朝林胸部重要部位連開2槍。事後蔡帶槍主動投案，還向記者表示「主動投案判比較輕」。士林地檢署今依殺人罪將他起訴，但檢方仍懷疑幕後有藏鏡人，持續追查中。

根據起訴內容指出，現年46歲的蔡易昇平時從事水電工，有竊盜、詐欺等前科。2015年時他的陳姓友人將改造手槍及11顆子彈寄放在他那，沒想到他竟趁陳姓友人身亡就將槍枝及子彈默默藏在隱密處。

直到今年3月底，他持槍及6顆子彈，前往林文章位於新北是八里的公司外勘查地形，見機成熟就在4月12日下午2時許，等林文章獨自從2樓下樓，並立刻衝上前朝林右肩及後背開了2槍，林受有右外側肩部前後共2處槍彈射入創傷，造成兩側肺臟、氣管、主動脈弓、上下腔靜脈、右心房槍彈創傷，導致多器官槍彈創傷出血而當場死亡，蔡則在案發後前往八里分駐所繳槍投案。

▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

該案也讓人不免聯想，去年8月28日凌晨2時許，23歲槍手劉丞浩，對館長陳之漢開槍後，隨即前往派出所投案，經專案小組調查追緝之下，才查出劉嫌與竹聯幫寶和會關係密切，有拿到25萬安家費等情狀，新北刑大也進行掃蕩行動，帶回會長、副會長、及幹部等多人到案；對此檢警仍懷疑蔡易昇主動投案的行為，讓人不免聯想是循「館長槍擊案」模式犯案，仍持續追查幕後是否有藏鏡人指使。

蔡嫌投案時，當記者問他「為什麼想投案」他則回「自首比較輕啦」，不過檢方不買單，認他違反槍砲彈藥刀械管制，未經許可寄藏，加上他又有前科紀錄，為累犯，建請法院加重其刑。扣案改造手槍1把及子彈9顆，並建請依法宣告沒收。

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