　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

借車給「蝦米」蔡秉逸殺人還幫清洗血跡　車主被判刑5個月

▲梁姓印尼台商離家15年對妻兒不聞不問，感染新冠肺炎竟要求妻女照顧在印尼與小三所生2名子女，梁妻提出離婚之訴，台南地院法官判准離婚。（圖／記者林悅攝）

▲黃男子借車給「蝦米」蔡秉逸使用，還幫忙清理車內血跡，被依湮滅證據罪嫌將起訴，台南地院將他判刑5月，可易科罰金。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名黃男子借車給「蝦米」蔡秉逸使用，蔡嫌駕車前往台南安平刺殺王姓死者後將車交還，黃男明知車內有血跡，還幫忙清理，台南地檢署檢察官依湮滅證據罪嫌將他起訴，台南地院審結，1日將他判刑5月，可易科罰金。

台南地院行政庭長林福來指出，台南地院審理「蝦米」蔡秉逸等人涉嫌殺人案件，其中32歲的黃姓男子被檢察官依湮滅證據罪嫌起訴，台南地院6月1日下午2時30分宣判，將黃男依湮滅刑事證據罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千折算1日。

判決書指出，被告黃男將其使用之黑色馬自達自小客車，借給蔡秉逸使用，蔡秉逸之後搭乘該車去台南市安平區殺害王重傑（蔡秉逸所涉殺人部分，另案審理中），於犯案後不久，蔡秉逸於2021年2月16日晚上7時許，駕駛該車至台南市安南區段附近之興安宮，將該車返還給黃男，蔡嫌並向黃男表示因與他人發生衝突，車內留有血跡要求黃男幫忙清理。

黃男明知該車內留有血跡，屬關於他人刑事犯罪之證據，竟仍基於湮滅他人刑事案件證據之犯意，於同日將車內血跡予以擦拭清理以湮滅證據。黃男犯罪事實坦承不諱，蔡秉逸於警詢中證述相符，黃男犯湮滅刑事證據罪，應可認定；又被告所犯湮滅刑事證據罪，於共同被告蔡秉逸殺人刑事案件裁判確定前自白，依刑法第166 條規定，減輕其刑。

法官認為黃男在經由蔡秉逸告知與他人發生衝突糾紛而在車內留下血跡，應可知悉蔡秉逸所涉及衝突並非事小，對該血跡屬他人發生刑事案件所相關重要事證應有認識，竟受蔡秉逸所託擅將遺留車內之證據予以湮滅，嚴重影響偵查機關對案件之偵辦之目的，對於國家機關訴究刑事犯罪及刑事訴訟追求事實發現之危害非輕，所為誠屬不該。復考量黃男素行狀況，係因與蔡秉逸朋友交情而犯案，犯後坦承犯行，尚未造成本案重要事證全部湮滅，致犯罪因而無法發現追訴之犯罪情節，量刑5月，並諭知易科罰金。

淡雅清新男女皆宜

ET快訊
桃園茶室女南下彰化傳2人　匡列6人
與確診足跡重疊「被迫請12天」　他見薪資條哭了：5大1小全吃
快訊／遭台大醫影射「郭台銘疫苗過期」　團隊聲明回應
肺整個塌了！68歲確診媽撥電話「卻無法說話」　女兒爆哭生死道
台中獲2.7萬劑AZ！這10種人優先分配「第8」很貼心　里長
2.7萬劑疫苗「任何人不准插隊」　陳其邁霸氣：這是命令！
快訊／搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝
染疫病患再爆脫序！台大遭受醫院暴力　確診病患拉扯醫護裝備
確診男突失憶「全身脫光衝出病房」！院方證實ICU症候群

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚　衛生局加重裁罰

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝3次仍被逮

桃園快炒店嘩啦嘩啦聲...11人聚餐打牌！健身房也偷營業9人群聚

借車給「蝦米」蔡秉逸殺人還幫清洗血跡　車主被判刑5個月

嗆拒戴罩員工「明天別來」　高雄霸氣老闆贈警600片防護面罩

好消息！新北疫苗到位　瑞芳警分局近8成警員已施打

花蓮增3例！營造商北返辦公確診　來回花東購物足跡公布

載確診者不得上廁所！救護人員穿防護衣憋著　消防局：可以穿尿布

高雄逆耳兒暗夜揪友打麻將！警上門1女5男驚呆　爸嘆：就跟你說

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚　衛生局加重裁罰

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝3次仍被逮

桃園快炒店嘩啦嘩啦聲...11人聚餐打牌！健身房也偷營業9人群聚

借車給「蝦米」蔡秉逸殺人還幫清洗血跡　車主被判刑5個月

嗆拒戴罩員工「明天別來」　高雄霸氣老闆贈警600片防護面罩

好消息！新北疫苗到位　瑞芳警分局近8成警員已施打

花蓮增3例！營造商北返辦公確診　來回花東購物足跡公布

載確診者不得上廁所！救護人員穿防護衣憋著　消防局：可以穿尿布

高雄逆耳兒暗夜揪友打麻將！警上門1女5男驚呆　爸嘆：就跟你說

「星光」亞軍遠距曖昧情告吹　無預警報喜宣布「新身份」！

李寶英遭背叛流產　《我的上流世界》男星PO文教訓自己：你這渣男

防群聚疫情擴散　台東縣府請部落停辦、延後祭儀

這場聚會代價84萬！台南職業賭場13人群聚　衛生局加重裁罰

台東增3確診都在太麻里　縣府呼籲「雙北返鄉者儘速快篩」

佛光山購買疫苗2方向進行中！　周三將和美藥廠細談節

南韓擬開旅遊泡泡！濟洲航空推「仁川飛關島」8月成行：需接種疫苗

特有種？混種梗犬下身長出「米克斯尾巴」　網笑：2種願望1次滿足

北韓首批200萬劑疫苗又遲到！與COVAX協商未果「還是拿不到」

昌珉「原KEY飆唱」aespa新歌Winter高音！　韓網聽了全瘋掉：太舒服

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

女童遭姦殺呼救　「鄰居冷漠」成幫兇

密室囚禁高雄少女66hrs　淫保全重判11年半

確診男揮刀砍斷護理師韌帶　混亂中害一CPR患者往生

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

即／不甩強制快篩令！金門機場2民眾「拎行李落跑」

罵吳宗憲獲判緩刑　館長聲請撤銷原因曝

3護理師遭砍！網傳「CPR患者」因此死亡　警方回應了

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網

國產疫苗有疑點？檢察官：獲利價格不清

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

民進黨社群主任涉散疫苗假訊息　調查局受理檢舉

更多熱門

相關新聞

南京鬧市殺7人！殺人魔開車「來回輾壓」白衣女

南京鬧市殺7人！殺人魔開車「來回輾壓」白衣女

南京新街口29日晚发生男子駕車撞人，並持刀隨機殺人的恐怖事件。一男子因感情糾紛行兇，駕駛租來的白色轎車將其前妻撞倒在地，遭現場見義勇為的民眾阻攔後，再次輾壓女方後逃離現場，在逃跑的路上持刀砍殺了6名路人。血腥影片流出後，網友氣炸怒斥，「根本披著人皮的惡魔。」

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月 刑期合併已達20個月

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月 刑期合併已達20個月

毒販把妹竟擄人報復　慘遭女方奪刀割喉

毒販把妹竟擄人報復　慘遭女方奪刀割喉

病翁悶死臥床妻　8年定讞

病翁悶死臥床妻　8年定讞

麻豆越南移工殺2同鄉案　無期徒刑定讞

麻豆越南移工殺2同鄉案　無期徒刑定讞

關鍵字：

借車蝦米殺人清洗血跡黃男判刑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面