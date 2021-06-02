新北五股、八里、林口區域聯防　整合地方力量擴大防疫效能

▲林口區長藍品畯與林口警分局討論防疫對策。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股、八里、林口區域相連，屬共同生活圈，人口合計近25萬，自5月31日五股區公所成立熱區防疫中心後，林口區自今（2日）也接續成立，由於疫情持續緊張，市政及防疫工作人力日漸吃緊，為擴大防疫效能，三區組成平台，相互支援防疫物資。

林口區長藍品畯表示，本次熱區總計影響6個里別，包含湖南里、南勢里、東勢里、仁愛里、西林里及林口里，影響人數約8萬6662人，每日8時至20時執行熱區防疫任務，結合分局、清潔隊，共同嚴格管控市場及賣場人流、進行走動式高頻率巡邏、熱區範圍全面大清消及稽查非必要營業場所執業狀況等措施。

▲林口區公所每日8時至20時執行熱區防疫任務，結合分局、清潔隊，共同嚴格管控市場及賣場人流。

八里區長陳炳仲表示，目前雖未成立熱區，但已完成盤點防疫物資、人力及機具，並建置轄內大型賣場聯繫網絡。也積極結合警察針對八里區內的公有市場、攤商、賣場等容易群聚的地點進行聯合稽查，避免防疫破口。

五股區長洪崇璉則表示，疫情爆發後，五股持續有確診民眾，因此於5月31日針對成泰、成德、成州、成功、集福、集賢、觀音等7個里共3,8643匡列為防疫熱區，另外菜市場由公所、警察局、自治會、志工團體，進行車輛管制、控制人流。針對熱區內11處公園、綠地加強巡邏並對民眾習慣性聚集的場域以圍籬封鎖，希望大家低度活動，配合防疫。

▲八里區公所針對轄內大型賣場進行查察。

藍品畯進一步說明，今日開設熱區防疫中心後，林口清潔隊也立即針對位於熱區範圍內的林口舊街市集進行環境清消，公所也會同林口分局至現場向攤販解說，現場攤販也隨即配合整理空間並收拾各自攤位。

此外，考量同仁進行走動宣導時的效能，公所也準備了一台語音廣播車供同仁使用。另外五股及八里跟林口彼此相鄰，為加強防疫，同時每區都進行居家及異地辦公，並進行多次跨區人力支援及物資配送討論，以確保在未來疫況更加嚴峻時的防疫量能。

▲林口區成立熱區防疫中心搭配語音廣播車進行宣導。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

新北男到院前亡快篩陽性 里長痛斥：「PCR陰性」遺體卻已火化了

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃 命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

快訊／基隆＋8 小黃司機、護理之家住民、南港火車站商店女染疫

亂！基隆看身分證尾號進市場首日 沒帶證件、跑錯點爆罵「擾民」