　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李秉穎深夜現身！曝疫苗「血栓」可能症狀：網路上在帶風向

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲李秉穎接受談話節目訪問，解釋血栓症狀。（圖／指揮中心提供）

記者柯振中／綜合報導

台灣新冠疫苗接種人次已超過50萬，指揮中心2日公布一例不良反應，一名30多歲的男性接種後，出現發燒等症狀，就醫檢查發現血栓併血小板低下症後群（TTS）。對此，指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，這種副作用多在年輕女性上發生，但醫學沒有絕對，剛好台灣出現首例，只要注意一點，及早治療，就能穩定病情。

李秉穎表示，這名個案為30多歲男性，5月12日接種第一劑AZ疫苗，曾出現發燒、身體不適等症狀，3天候逐漸緩解，但19日又開始微燒、持續性頭痛、腹痛等，就醫抽血檢查，發現血小板低下，D蛋白（D-dimer）異常升高等，經過臨床判斷，依照「血栓併血小板低下症候群臨床指引」及時診治，目前患者血小板值恢復中，狀況穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎指出，經過專家審查，符合布萊頓合作組織（Brighton Collaboration）病例定義，研判為我國首例TTS個案。對於疫苗的副作用，李秉穎接受民視節目《辣新聞152》的Call Out訪問時提到，可能發生過敏性休克的狀況，因此按照規定，接種疫苗以後，要在場觀察30分鐘，等到沒事再離開，若有嚴重過敏，會接受緊急醫療處置。

李秉穎說，打完疫苗後，可能會出現發燒、局部痠痛的症狀，大約48小時以內可以緩解，但症狀若持續超過48小時，就要小心是否有感染。

▼李秉穎表示，一般接種疫苗時，可能有發燒、局部痠痛的副作用，48小時內可以緩解。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

對於此例血栓的狀況，李秉穎提醒，血栓的症狀有頭痛、腹痛、胸痛等，但會持續存在，並不會緩解，可能伴隨腦壓上升、嘔吐、噁心、意識模糊、癲癇等症狀，也可能塞住腹部腸繫膜血管，導致缺血性壞死，若有相關症狀，應該盡早檢查。

此外，李秉穎也提到，目前網路上有一股力量，要讓國產疫苗不被信任，但希望民眾能夠有正確認知，不要重蹈國光疫苗的覆轍。李秉穎指出，當初要推行國光疫苗，但網路上普遍唱衰，明明抗體反應、有效性、不良反應都不亞於世界上的H1N1疫苗，卻落得如此罵名，只要一挺國光疫苗，也會被罵得臭頭。

至於近期的壓力，李秉穎說明，國產疫苗受到很多批評，但他希望能受到公平待遇，不該抹殺國產疫苗的努力，即使壓力很大，還是要保持正確的聲音。而大概約10個月前，國內幾乎所有聲音一致支持國產疫苗，無論是國民黨，或是民進黨，台灣疫苗推動協會也為此開了會。

當時台灣疫苗推動協會曾示警，國產疫苗可能失敗、無法做三期實驗，疫苗廠商冒著血本無歸的風險在執行。李秉穎則認為，這是台灣疫苗萌芽的契機，加上國外疫苗可能緩不濟急，就如同現在面臨的狀況。

至於「圖利疫苗商」的言論，李秉穎說，疫苗是能夠安身立命的東西，就是要支持疫苗廠商，做出好的疫苗，讓健康得到保障，就如同購買藥品、花錢治病一樣，「不能說購買藥品，讓藥廠有利潤，就是圖利藥廠」，這是健康方面的投資，不能視為圖利。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
曾預測6月確診下降　他改口「進入第四波疫情」
AZ副作用太強不敢打？　台大醫曝：輝瑞、莫德納會更不舒服
快訊／高雄榮總外包廠商確診　匡列158人採檢出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土病例又暴增！　台大醫曝「隱藏危機」：大家做好心理準備

6月底大規模接種！怎麼打疫苗「五大重點」一次看

李秉穎深夜現身！曝疫苗「血栓」可能症狀：網路上在帶風向

被爆「開夜診」插隊疫苗！2天前已上百VIP施打　雙和醫院回應了

媽媽確診「鬼門關前走一遭」作家還原院內情況：真的感謝醫護人員

花蓮縣要自己買疫苗了！委託台廠購65萬劑　「4大品牌」全都要

插管確診病患遭「飛沫噴濺」！急診醫採檢出爐：我欠陳時中一條命

疫情下醫護遭醫療暴力！指揮中心修法保障　全力補助休養期間薪資

擔心傳染病毒...「超暖北北」讓醫師淚崩了：等出去我再吃飯

疫情狂燒還要玩！宜花秘境一直抓到「擅闖遊客」　還有人不戴口罩

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

本土病例又暴增！　台大醫曝「隱藏危機」：大家做好心理準備

6月底大規模接種！怎麼打疫苗「五大重點」一次看

李秉穎深夜現身！曝疫苗「血栓」可能症狀：網路上在帶風向

被爆「開夜診」插隊疫苗！2天前已上百VIP施打　雙和醫院回應了

媽媽確診「鬼門關前走一遭」作家還原院內情況：真的感謝醫護人員

花蓮縣要自己買疫苗了！委託台廠購65萬劑　「4大品牌」全都要

插管確診病患遭「飛沫噴濺」！急診醫採檢出爐：我欠陳時中一條命

疫情下醫護遭醫療暴力！指揮中心修法保障　全力補助休養期間薪資

擔心傳染病毒...「超暖北北」讓醫師淚崩了：等出去我再吃飯

疫情狂燒還要玩！宜花秘境一直抓到「擅闖遊客」　還有人不戴口罩

本土病例又暴增！　台大醫曝「隱藏危機」：大家做好心理準備

中國軍機阿聯酋卸下「神秘物資」　美國不排除取消軍售F-35

《文森佐》崔律師原來是48歲美魔女！郭東延「脫衣有肉」電翻粉絲

棄打資格賽、情蒐小組任務結束　難過不完美的收工

6月底大規模接種！怎麼打疫苗「五大重點」一次看

伊朗補給艦不明原因起火 　「狂燒20小時」搶救失敗沉沒

捐BNT+大陸疫苗各500萬劑　張亞中：台獨打了不會變統派

ET民調》曲兆祥／中央處置疫情毫無章法　疫下政治人物聲量大翻轉

誘騙可介紹導演！桃園妹想當演員被性侵　卻在摩鐵開直播1小時

楊智傑／疫苗緊急授權一定要備齊「八項」文件？

剛出生25天！屁顛小奶柴學走路　想前進卻倒退嚕...氣得趴地碎念

生活熱門新聞

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

一張圖看「打得到疫苗嗎」　這2類還要等

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

今確診+校正回歸「共549例本土」新北310例最多　各縣市分佈曝光

被批詛咒人！朱學恒「粉專退讚數驚呆」

郭董捐BNT缺一項「關鍵文件」

即／抓到了！仁惠醫院總務釀院內＋賭場8感染

國內首例！30多歲男打AZ疫苗出現「血栓」

國小以下孩童1人1萬！用這2張卡ATM就可領

疫情反爆逃難潮！長榮下周飛美大增班

更多熱門

相關新聞

5倍濃度疫苗原液注射進體內　日本發生接種失誤

5倍濃度疫苗原液注射進體內　日本發生接種失誤

日本兵庫縣尼崎市發生一起接種疫苗失誤事件，施打人員誤將輝瑞疫苗原液直接注射進6名接種者的體內，原液的濃度為正常注射液的5倍，目前這6人身體並未出現異狀，但為了慎重起見還是觀察一個星期。

即／高榮外包廠商確診！158人採檢陰性

即／高榮外包廠商確診！158人採檢陰性

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

莫德納將產劑量減半疫苗！仍可防變種病毒

莫德納將產劑量減半疫苗！仍可防變種病毒

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情疫苗國產疫苗高端聯亞副作用

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

郭董進口疫苗　教授：關鍵問題難迴避

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面