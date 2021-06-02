李秉穎深夜現身！曝疫苗「血栓」可能症狀：網路上在帶風向

▲李秉穎接受談話節目訪問，解釋血栓症狀。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

台灣新冠疫苗接種人次已超過50萬，指揮中心2日公布一例不良反應，一名30多歲的男性接種後，出現發燒等症狀，就醫檢查發現血栓併血小板低下症後群（TTS）。對此，指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，這種副作用多在年輕女性上發生，但醫學沒有絕對，剛好台灣出現首例，只要注意一點，及早治療，就能穩定病情。

李秉穎表示，這名個案為30多歲男性，5月12日接種第一劑AZ疫苗，曾出現發燒、身體不適等症狀，3天候逐漸緩解，但19日又開始微燒、持續性頭痛、腹痛等，就醫抽血檢查，發現血小板低下，D蛋白（D-dimer）異常升高等，經過臨床判斷，依照「血栓併血小板低下症候群臨床指引」及時診治，目前患者血小板值恢復中，狀況穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎指出，經過專家審查，符合布萊頓合作組織（Brighton Collaboration）病例定義，研判為我國首例TTS個案。對於疫苗的副作用，李秉穎接受民視節目《辣新聞152》的Call Out訪問時提到，可能發生過敏性休克的狀況，因此按照規定，接種疫苗以後，要在場觀察30分鐘，等到沒事再離開，若有嚴重過敏，會接受緊急醫療處置。

李秉穎說，打完疫苗後，可能會出現發燒、局部痠痛的症狀，大約48小時以內可以緩解，但症狀若持續超過48小時，就要小心是否有感染。

▼李秉穎表示，一般接種疫苗時，可能有發燒、局部痠痛的副作用，48小時內可以緩解。（圖／記者呂佳賢攝）



對於此例血栓的狀況，李秉穎提醒，血栓的症狀有頭痛、腹痛、胸痛等，但會持續存在，並不會緩解，可能伴隨腦壓上升、嘔吐、噁心、意識模糊、癲癇等症狀，也可能塞住腹部腸繫膜血管，導致缺血性壞死，若有相關症狀，應該盡早檢查。

此外，李秉穎也提到，目前網路上有一股力量，要讓國產疫苗不被信任，但希望民眾能夠有正確認知，不要重蹈國光疫苗的覆轍。李秉穎指出，當初要推行國光疫苗，但網路上普遍唱衰，明明抗體反應、有效性、不良反應都不亞於世界上的H1N1疫苗，卻落得如此罵名，只要一挺國光疫苗，也會被罵得臭頭。

至於近期的壓力，李秉穎說明，國產疫苗受到很多批評，但他希望能受到公平待遇，不該抹殺國產疫苗的努力，即使壓力很大，還是要保持正確的聲音。而大概約10個月前，國內幾乎所有聲音一致支持國產疫苗，無論是國民黨，或是民進黨，台灣疫苗推動協會也為此開了會。

當時台灣疫苗推動協會曾示警，國產疫苗可能失敗、無法做三期實驗，疫苗廠商冒著血本無歸的風險在執行。李秉穎則認為，這是台灣疫苗萌芽的契機，加上國外疫苗可能緩不濟急，就如同現在面臨的狀況。

至於「圖利疫苗商」的言論，李秉穎說，疫苗是能夠安身立命的東西，就是要支持疫苗廠商，做出好的疫苗，讓健康得到保障，就如同購買藥品、花錢治病一樣，「不能說購買藥品，讓藥廠有利潤，就是圖利藥廠」，這是健康方面的投資，不能視為圖利。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘