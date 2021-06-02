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媽媽確診「鬼門關前走一遭」作家還原院內情況：真的感謝醫護人員

▲▼ 急診室，醫院，護士 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國文老師陳茻和感謝媽媽第一線的醫護人員。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「向台灣的醫護人員致上最深的謝意」國文老師陳茻表示，他的父母日前確診，媽媽的病況較為嚴重，從隔離旅館轉進醫院後，受到醫護人員妥善的照顧，因此決定替媽媽說出這段日子的經歷，並對台灣辛苦的醫護人員致謝，「謝謝，真的謝謝你們。」

陳茻在臉書PO文，表示媽媽確診前一天，他才帶著新生兒回家，當時媽媽看到孫子笑得非常開心，但隔天親戚確診的消息傳出，父母也接連出現乾咳、發燒，隨後進入隔離旅館觀察。

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陳茻說，父母起初發燒到38度，事後爸爸的燒被控制住，媽媽連日燒到39度，讓他非常擔心，但媽媽還是忍耐身體的苦痛，將防疫旅館的內裝、食物等拍攝成照片跟家裡報平安，希望他們不要擔心，讓他感嘆「第一次覺得報平安是如此重要又荒謬的事。」

直到第4天，陳茻媽媽又燒到40度，終於在緊急的情況下送醫，但也等待救護車許久，讓他知道醫療體系真的面臨極限，當時他的心情非常複雜，想聽到媽媽說話，但又不願意對方講話，因為媽媽的聲音透過氧氣罩傳來，聽起來非常虛弱。

陳茻媽媽進入醫院後，因疾病而難以進食，甚至一天下來沒吃東西，但考量不能讓身體太虛弱，勉強進食後又吐了出來。然而，陳茻媽媽為了不讓陳茻擔心，還謊稱收到陳茻妹妹送來的蘋果吃起來很香，但陳茻說「我弟跟我說，那是假的。母親早已沒有嗅覺和味覺。每餐都是配著蒜頭硬吃，才能勉強吞嚥。」

▲地表最壯國文老師陳茻▼ （圖／婚姻平權大平台攝）

▲地表最壯國文老師陳茻。 （圖／婚姻平權大平台攝）

在住院期間，陳茻媽媽看到醫護人員身穿全套防護衣的不便，自己主動消毒、整理房間，並跟陳茻說「他們真的很辛苦，真的」、「他們很辛苦，我能做就多做一點」，且每天都期待醫護人員吃飽，讓陳茻感嘆「不知道是不是媽媽當久了，養成了這樣的習慣。我突然覺得母親像是在關心自己的孩子，又想起她病患的身份，覺得有點好笑。」

陳茻說，媽媽的身體情況已經好了很多，這次在鬼門關前走一遭，開始對事物的看法都不一樣了，還跟他說「今後我的人生我自己彩繪。我要為自己而活」，並提起沒去過歐洲的遺憾，也希望可以透過兒子的影響力，感謝醫護人員的辛勞。

「善良畢竟是一種選擇」，陳茻表示，他跟媽媽一樣，心中都是對醫護人員的感謝，「在千難萬難的時候，母親終還是記掛著身邊的人，記掛著別人家的孩子」，也希望透過這段文章，可以幫助和他處於一樣無助、擔心的家屬，並向台灣的醫護人員致上最深的謝意，「謝謝，真的謝謝你們。」

註：茻，ㄇㄤˇ，叢生的草。通「莽」。

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