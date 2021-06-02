看完政府防疫民調　媒體人點名「該他上場了」：台灣的最後選項

▲韋安認為，接下來應該由賴清德上場。（圖／翻攝韋安臉書）



記者柯振中／綜合報導

TVBS日前發布最新網路民調，一共回收45萬份問卷。對此，資深媒體人韋安看完以後認為，若是民調沒有技術性失誤，可以算上最具代表向、疫情之下大數據民意風向指標，也點名「該他上場了」。

韋安日前投書《風傳媒》，同時在臉書上分享全文。他表示，TVBS網站5月28日發布網路民調，一個回收45萬份問卷，若沒有技術性失誤，可以算是最具代表性、疫情之下大數據民意風向指標。

韋安提到，在7個選項當中，每項都有7到9成，對政府的防疫作為感到不認同，或是不同調，政府應該慎重對待，因為狀況類似扁政府後期，全民因為貪腐風暴，而對政府產生集體不信任。

韋安說明，想解決這種「信任危機」，最好的人選就是副總統賴清德，由賴清德接棒防疫總指揮，「陳時中已失去公信力，專業技能在應對此波疫情，早已捉襟見肘。行政院長蘇貞昌，則是充滿政治算計，讓人覺得總是自保的滿腹權謀。」

▼韋安提到，想解決「信任危機」，最佳人選就是賴清德。（示意圖／ETtoday資料照）



韋安解釋，賴清德有崇高的社會威望、醫療專業知識，以及豐富的行政經驗，在危難時刻能夠放手一搏，無論是疫苗採購、醫療資源整合調度、安定人心，或是宇地方政府攜手合作，賴清德都是這場危機當中，最好、最後的選項。

韋安提到，賴清德會將防疫回歸醫療專業，而非網軍政治攻防，「因為自己就曾是受害者」，從武漢疫情爆發開始，賴就曾呼籲「台灣應伸出援手」，人道與生命超越統獨，以相同的角度來看，賴清德也能拋除意識包袱，去買需要、有用的疫苗，「管它是誰代理的？」

▼韋安說，賴清德能拋除意識包袱，購買需要、有用的疫苗。（示意圖／ETtoday資料照）



此外，韋安還說，以賴清德的政治潔癖、道德高度來看，還能抵擋乘疫而起、想從中牟利的政治掮客，讓台灣早日解除疫苗匱乏的危機，若是相同人馬、同種思維，無論未來做對或做錯，若得不到全民信任，都會讓台灣陷入內耗。

韋安指出，以目前的住況來看，台灣人心浮動，每天面對確診、死亡人數等硬指標，「就算讓賴清德副總統兼任閣揆，只要能帶領台灣，打敗疫情，都會得到多數民意的支持。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘