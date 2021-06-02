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社會 社會焦點 保障人權

高雄揪最大聊天室！百坪廠房10人哈啦1把風　只認群聚死不認這事

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄仁武分局在大社區一處鐵皮倉庫內，查獲11人疑似群聚賭博。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

國內本土新冠疫情升溫，自19起全台都提升至三級警戒，且高雄市府明令禁止「室內5人以上、室外10人以上聚會」。但在高雄大社區仍傳出有人疑似在鐵皮庫內聚賭，警方接獲情資，2日前往該處查獲8男3女、共11人疑似群聚賭博，同時也在現場發現一台自動酒精噴霧機，似乎是為了防疫做的準備，讓警方看了直搖頭。不過由於賭博事證尚不明確，警方先依群聚違反傳染病防治法函請衛生局裁處。

據了解，這起疑似群聚的賭博案是發生在2日上午11點30分左右，仁武分局大社分駐所員警接獲民眾報案，指出位在大社區民族路20巷內的一處鐵皮倉庫，近日來常有陌生人出入，懷疑有人在這聚賭。警方不敢大意，立刻增派警力前往查看。

警方抵達時，不料先被倉庫外的把風人員發現，趕緊通知倉庫內的人「鳥獸散」，但在優勢警力圍堵下，警方順利將逃竄至路口的人全部攔下帶回。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方在倉庫內發現一台自動酒精噴霧機。（圖／記者吳世龍翻攝）

只不過，面對警方詢問這11人在倉庫內幹嘛？他們不認賭博，還辯稱一群人聚在一起只是在聊天而已，根本就沒有賭博，不過警方在現場發現多樣賭博用具及多組監視器，另外還看到疑似為了防疫，準備的自動酒精噴霧機，讓在場的員警看了直搖頭。

後續警方將徵得倉庫屋主同意，依照他提供的監視器主機調閱查看，確認是否有賭博事證，如有發現則另外依賭博罪移送偵辦。目前這8男3女共11人群聚違反防疫規定事證明確，全案先依照違反傳染病防治法移請衛生局裁處。

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