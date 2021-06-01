桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

▲桃園市政府1日公布新增本土確診個案，其中一名中年婦人疑因抗旱需要，上月22日上午連跑3家小北百貨才買到大水桶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府1日公布確診足跡疫調，根據中央疫情指揮中心提供資確診個案，桃園市新增本土23例，年齡介於10多歲至80多歲間，居家人數鄭匡列統計中；其中1名中年婦人因其家人有雙北活動史，被列為匡列採檢對象後於今日確診。疫調顯示，婦人曾在5月22日上午連跑3家小北百貨購買大水桶，公布疫調足跡後，引發3家業者與消費者恐慌，市府指出，環保局已派員清消。

桃園市府1日下午公布案8609與家人同時確診，疫調中這名婦人的家人有雙北活動史接觸而染疫，婦人與先生同被匡列為採檢對象，衛生局通知婦人於5月22日到31日進行採檢，但今天驗出確診進行隔離檢疫。市府指出，婦人疫調足跡顯示，婦人接獲衛生局人員告知需進行採檢電話後，竟在22日當天前往小北百貨龜山店、桃園區復興店與桃園區北埔店購買大水桶抗旱，因這3家小北百貨店距離大，引發疫調人員重視，擔心造成其他消費者與業者受到感染。

▲桃園市政府1日公布新增本土確診個案，一名中年婦人上月22日上午連跑3家小北百貨，但今天確診，環保局人員今天趕往消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局在疫調時，婦人坦承，因桃園缺水為準備抗旱才外出購買水桶，當天先去小北百貨龜山店，發現大水桶已賣光，接著到桃園區復興店，看到有水桶卻沒有蓋子，再轉至桃園區北埔店，終於買到有蓋子的大水桶帶回家使用。

市府新聞處長詹賀舜強調，新增確診個案確實曾涉足小北百貨3家店，根據中央疫情指揮中心疫調資料顯示，確診婦人曾在5月22日上午10時多，出入在這3家店，當天如有進出小北百貨3家店場所消費者或店員，請進行自我健康監測，做好相關防疫措施。

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