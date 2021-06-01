　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

▲桃園市政府1日公布新增本土確診個案，其中一名中年婦人疑因抗旱需要，上月22日上午連跑3家小北百貨才買到大水桶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府1日公布新增本土確診個案，其中一名中年婦人疑因抗旱需要，上月22日上午連跑3家小北百貨才買到大水桶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府1日公布確診足跡疫調，根據中央疫情指揮中心提供資確診個案，桃園市新增本土23例，年齡介於10多歲至80多歲間，居家人數鄭匡列統計中；其中1名中年婦人因其家人有雙北活動史，被列為匡列採檢對象後於今日確診。疫調顯示，婦人曾在5月22日上午連跑3家小北百貨購買大水桶，公布疫調足跡後，引發3家業者與消費者恐慌，市府指出，環保局已派員清消。

桃園市府1日下午公布案8609與家人同時確診，疫調中這名婦人的家人有雙北活動史接觸而染疫，婦人與先生同被匡列為採檢對象，衛生局通知婦人於5月22日到31日進行採檢，但今天驗出確診進行隔離檢疫。市府指出，婦人疫調足跡顯示，婦人接獲衛生局人員告知需進行採檢電話後，竟在22日當天前往小北百貨龜山店、桃園區復興店與桃園區北埔店購買大水桶抗旱，因這3家小北百貨店距離大，引發疫調人員重視，擔心造成其他消費者與業者受到感染。

▲桃園市政府1日公布新增本土確診個案，一名中年婦人上月22日上午連跑3家小北百貨，但今天確診，環保局人員今天趕往消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府1日公布新增本土確診個案，一名中年婦人上月22日上午連跑3家小北百貨，但今天確診，環保局人員今天趕往消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局在疫調時，婦人坦承，因桃園缺水為準備抗旱才外出購買水桶，當天先去小北百貨龜山店，發現大水桶已賣光，接著到桃園區復興店，看到有水桶卻沒有蓋子，再轉至桃園區北埔店，終於買到有蓋子的大水桶帶回家使用。

市府新聞處長詹賀舜強調，新增確診個案確實曾涉足小北百貨3家店，根據中央疫情指揮中心疫調資料顯示，確診婦人曾在5月22日上午10時多，出入在這3家店，當天如有進出小北百貨3家店場所消費者或店員，請進行自我健康監測，做好相關防疫措施。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園快炒店嘩啦嘩啦聲...11人聚餐打牌！健身房也偷營業9人群聚

►北橫山區設4管制站！防堵疫情攻陷原民部落　民眾非必要勿前往

►郭董進口疫苗　鄭文燦：非常佩服，希望疫苗快一點多一點

ET快訊
張亞中給1張紙稱能拿1000萬劑疫苗　他傻眼：連買食鹽水都有
曾與小S喇舌10分鐘！　男星求婚小9歲妻成功
桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確
快訊／控郭台銘BNT疫苗「到期」　李秉穎認了口誤
6月200萬劑疫苗可望到貨！陳時中：明公布大規模接種計畫
李秉穎爆郭董買的疫苗「聽說快到期」　王世堅3點打臉：胡說八道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

防疫宅好宅飄茶香　新北坪林春季「包種茶」產地直送到家

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣　黃偉哲感謝企業暖心善舉　

聯新擴大視訊門診　就醫零接觸！用手機看中醫嘛也通

公費疫苗到了！　桃園衛生局籲醫事人員踴躍接種

安心即時上工再延長　桃園上千職缺即日起開放線上登記

宅在家成模範！　楊敏盛：防疫破功全民打疫苗恢復生活秩序

防疫最前線　台東大武警民攜手齊心防疫　

新增確診3例！雙北返鄉家庭群聚　饒慶鈴籲北返者速快篩

台東中央市場落實「實聯制」　饒慶鈴高度肯定　

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

防疫宅好宅飄茶香　新北坪林春季「包種茶」產地直送到家

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣　黃偉哲感謝企業暖心善舉　

聯新擴大視訊門診　就醫零接觸！用手機看中醫嘛也通

公費疫苗到了！　桃園衛生局籲醫事人員踴躍接種

安心即時上工再延長　桃園上千職缺即日起開放線上登記

宅在家成模範！　楊敏盛：防疫破功全民打疫苗恢復生活秩序

防疫最前線　台東大武警民攜手齊心防疫　

新增確診3例！雙北返鄉家庭群聚　饒慶鈴籲北返者速快篩

台東中央市場落實「實聯制」　饒慶鈴高度肯定　

16.3萬起！SUZUKI「250白牌油冷檔車」上市　開賣5小時接單135張

黃珊珊批蔡英文搞不清炒股跟人命輕重　「你買幾億劑高端我沒意見」

獨／林子熙當媽了！　老公歐陽倫曝「奶奶喪禮後」驗出懷孕：給了我強大能量

快訊／美股三大指開盤走高　道瓊大漲313點

光良罕見動怒！　見有人違防疫規定氣炸「不遵守就別生活在這」

幕後／江啟臣致函IDU內容曝光　民進黨自滿導致疫苗危機爆發

《雷神4》殺青！索爾幕後照流出　10年前被酸小咖「幫漫威省錢」

金門27人抗篩遭開罰「最重1.5萬」！3離島逆時中　不甩中央仍快篩

美女醫師曝韓妞「母胎美肌」養成5秘訣！洗臉後1分鐘超重要

不斷更新／東森集團、金融業力挺防疫前線　企業捐款破7億！

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

地方熱門新聞

嘉義縣政府暑期工讀職缺　名額128位

連跑3家小北買水桶　桃園女確診

雲林跟進！上市場依身份證字號尾數單雙分流

快買、短停、少接觸　嘉義縣傳統市場推分流購物

即／金門宣布：1日起抵金「全面強制實聯制」

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

部桃新屋分院　移做專責醫院

美髮美甲美容業者要落實防疫！

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

工廠主管酒店染疫擴大　今再增5移工確診

嘉義縣2確診者在雲林就醫時間曝

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

高雄婦險落詐騙陷阱　高雄警說「正牌在這」阻詐

更多熱門

相關新聞

男到院前亡快篩陽性　里長：PCR陰性已火化

男到院前亡快篩陽性　里長：PCR陰性已火化

新北市瑞芳區某醫院昨（5/31日）傳出1名男子到院前身亡，警方獲報隨即報請檢方相驗，並由院方進行採檢，最後快篩結果為「陽性」，最後PCR核酸檢測結果為「陰性」。對此，瑞芳區龍山里長陳志強表示，我必須沈痛的控訴，新北市政府防疫亂套，「PCR是陰性，大體已火化」讓死者無法安息。

中信金捐5000萬　挺雙北防疫前線醫護

中信金捐5000萬　挺雙北防疫前線醫護

獨／華泰銀信義分行1行員　篩檢陽性！

獨／華泰銀信義分行1行員　篩檢陽性！

中央反覆多次！柯文哲批疫苗政策混亂

中央反覆多次！柯文哲批疫苗政策混亂

李秉穎爆郭董的疫苗「快到期」　王世堅：胡說八道

李秉穎爆郭董的疫苗「快到期」　王世堅：胡說八道

關鍵字：

新冠肺炎疫情婦人確診小北百貨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面