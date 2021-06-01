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北橫山區設4管制站！防堵疫情攻陷原民部落　民眾非必要勿前往

▲桃園市復興區公所與大溪警分局1日上午在台七線設置體溫與實名制管制站，籲請民眾非必要不要入山。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區公所與大溪警分局1日上午在台七線設置體溫與實名制管制站，籲請民眾非必要不要入山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於國內疫情持續嚴峻，桃園市政府宣布1日起傳統市場實施分流管制，市民需依身分證尾數單雙號分流採買，以減少群聚感染，平鎮警分局配合市府經發局在傳統市場進行宣導與稽查口罩佩戴；大溪警分局針對復興區等4處地點設置實名制管制站，除增派警力疏導交通外，也防範、管制民眾不要入山；龍潭警分局則收到翁姓男子熱心捐贈320個護目鏡，確保第一線員警執勤時減少染疫風險。

▲桃園市平鎮警分局1日上午在傳統市場宣導單雙分流防疫政策，並向菜籃族進行解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲▼桃園市平鎮警分局1日上午在傳統市場宣導單雙分流防疫政策，並向菜籃族進行解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局1日上午在傳統市場宣導單雙分流防疫政策。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局為避免聚集人潮傳統市場成為防疫破口，在市府提出「市場分流運動」，1日一早在轄區傳統市場依身分證字號尾數進行分流宣導，身分證單數在週三、五、日採買，身分證雙數則在週二、四、六採買，透過分流防疫讓市民安心消費，還可兼顧減少群聚與染疫風險。

平鎮警分局行政組組長盤新枝指出，警方配合中央疫情指揮中心與市府政策，將持續配合主管機關加強稽查作為，如發現或接獲民眾報案有未戴口罩者將不再勸導，將依傳染病防治法移請主管單位裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，籲請民眾配合減少群聚，團結防疫守護大家健康。

桃園市復興區公所針對防疫自1日起在復興區4處地點設置量體溫與實名制管制站，大溪警分局針對防疫政策派遣警力協助指揮、疏導交通與防範可能因管制作為發生糾紛能即時處置。

復興區公所指出，為防堵疫情進入原民部落，分別在台七線乙（三峽、三民）五寮界、台七線（三民、新峰）交界處、羅馬公路（關西、長興）交界處、下巴陵遊客中心總計四處設置量測體溫與實名制管制站，勸導民眾非必要不要入山。

▲桃園市龍潭區熱心翁姓男子31日傍晚捐贈護目鏡給警方，由分局長陳清華代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區熱心翁姓男子31日傍晚捐贈護目鏡給警方，由分局長陳清華代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭區37歲翁姓男子憂心第一線為民服務員警暴露在染疫危險中，31日傍晚主動至龍潭警分局捐贈320個護目鏡，提供第一線員警基本防疫設備；翁男捐贈的護目鏡屬於簡易型護目鏡，防護效果佳且穿戴容易，能有效提升第一線員警執勤安全，防疫物資捐贈由龍潭分局分局長陳清華代表接受，並回贈感謝狀，以感謝翁男善心義舉。

陳清華表示，感謝熱心民眾以實際行動捐贈防疫裝備護目鏡給第一線基層員警，同時呼籲市民，疫情不斷升溫，除確實遵守政府相關法令外，減少非必要外出與群聚，一起做好防疫安全措施。

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