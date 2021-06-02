桃園美容、美髮、美甲停業…鄭文燦曝原因！籲：房東應該要降房租

▲桃園市長鄭文燦2日上午召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

本土疫情嚴峻，桃園市政府1日宣布新政策，要求美容、美髮、美甲等相關行業6/4至6/14停業。桃園市長鄭文燦2日召開防疫記者會，面對媒體提問，「雙北地區疫情較為嚴重都沒有要求美容美甲等行業停業，為何桃園要停業？」做出回應，他同時也呼籲，在疫情期間房東應該要降房租，共同度過難關。

鄭文燦1日上午在記者會上指出，目前連鎖的美容美髮、美甲美睫業者皆已停業，非連鎖業者也已有大部分停業，而在經過協商以後，會先以三天為勸導期讓業者適應，並從4日起停業至14日，也希望業者能夠明確實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事隔一日，鄭文燦針對相關議題「是否有配套措施？若三級警戒延長，停業時間是否會隨之延長？疫情嚴峻的雙北都沒停業，為何桃園需要停業，理由為何？」等問題做出回應。他表示，目前桃園市有確診個案曾出現在這行業中，且由於相關行業工作、接觸時間皆長，有潛在的感染風險，因此需要停業。

另外，鄭文燦指出，停業時間將配合三級管制期間，也會協助業者，將停業損失納入經濟部、勞動部紓困。至於寵物美容業，因登記類別不同，不在停業規範中。他也呼籲房東，疫情期間各行各業停業造成損失，「房東應該要降房租，共同度過難關」。