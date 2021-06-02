南投首推「東方紅」專案！保密預約5醫院直接PCR　堵「連結」破口

▲「東方紅」按摩女確診引爆南投疫情。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投今天（2日）新增1感染源不明確診個案，為自5月21日以來累計第20例，其中屬「東方紅」傳染鏈者有9例；南投縣衛生局為防堵社區感染擴大，除陸續在草屯、埔里辦理社區篩檢站和醫院篩檢專案，今起進一步推出「東方紅養生會館及養生館核酸（PCR）採檢專案」，希望所有養生館從業者和消費者踴躍出面接受篩檢，杜絕防疫破口。

南投縣衛生局指出，有鑑於KTV、養生館仍為新冠病毒傳播的高風險區，因此自今天至6月9日，針對曾前往東方紅時尚會館、養生館消費者和從業人員，採電話預約方式，由衛生局評估後安排至所在地醫院直接進行核酸(PCR)檢測，採檢結果將儘速以簡訊通知，同時身分保密。

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▲避免養生館人員和消費者成破口，南投縣衛生局推「東方紅專案」直接驗PCR。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局表示，該專案預約諮詢專線為049-2222612，並委託埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院等5家醫院執行。

此外，草屯地區社區篩檢共8場次已於6月1日篩檢完畢，共篩檢724人，快篩陽性2人，快篩總陽性率0.28%；快篩陽性2人再經採驗核酸檢測（PCR），1人呈陽性，核酸檢測（PCR）陽性率0.14%；該名PCR陽性為5月26日在中山里集會所場次發現的確診個案男子（案6762），同住確診1名（案7113），係屬夫妻交叉傳染。

由埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院在5月30日至6月1日啟動的「埔里鎮社區快篩採檢專案」，3日計篩檢910人，快篩陽性2人，針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測（PCR），結果PCR都為陰性。

▲埔里社區篩檢專案至今快篩結果都屬陰性。（圖／南投縣政府提供）

埔里鎮衛生所今日起在埔里社區辦理3場次社區篩檢，今天計快速篩檢84人，全數陰性，6月4日及6月5日還有2場次；南投衛生局提醒有縣府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀）、近期曾前往東方紅時尚會館消費和相關人員接觸者。可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩前往接受篩檢，切勿請勿搭乘大眾運輸工具。

6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院



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