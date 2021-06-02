民眾疫情「不敢就醫」忍病痛！花蓮醫開放「私訊詢問」4000人讚翻

▲醫院快篩站示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，許多民眾配合防疫待在家中，就算病痛也不敢到醫院看診，深怕會因此感染及妨礙辛勞的醫護人員。對此，花蓮門諾醫院肝膽腸胃科戎伯岩醫師表示，他考慮到民眾擔心的問題，開設線上詢問平台，讓有不急症狀的民眾可以先詢問，「這個平台只是提供大家相關的建議，需要正確的診斷還是請大家到醫院就診比較合適」

戎伯岩醫師在臉書社團「花蓮同鄉會」發文，表示許多鄉親因害怕疫情，寧願忍著病痛也不敢到醫院看診，由此發想在網路平台開放詢問，「有肝膽腸胃的相關問題，可以私訊我，我會盡我所知的回覆」。

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▲戎伯岩醫師全文如上。（圖／翻攝花蓮同鄉會）



戎伯岩醫師提醒，他沒辦法從訊息的三言兩語做出正確判斷，因此僅提供建議，若需要正確的診斷還是要請民眾到醫院；另外，因工作及家庭因素，他沒辦法隨時回覆訊息，會挑時間統一回覆，「如果您或家人朋友身體有緊急的狀況，請不要執著等待回覆，立即就醫尋求幫助」。

戎伯岩醫師說，他開放私訊詢問並沒有收取任何費用，也不是為了營利，只是因為疫情關係才挺身而出幫助民眾，一旦疫情平緩，就會考慮關閉，「也希望鄉親們千萬別把這個當作免費的看診，把發問的機會留給真正有需要的朋友」。

網友看完紛紛留言，「感謝醫生，醫者仁心，辛苦了」、「感謝醫師無私奉獻！有您真好」、「我是醫生的病人，醫生真的給了很大的安全感」、「有給您看過診，覺得您專業及禮貌兼具，超好的醫生」、「謝謝戎醫師，仁心仁術」、「辛苦了！ 花蓮有你真好」。

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