焦糖陳嘉行轟「歧視」掀學歷大戰！他好奇：劉寶傑考上文化很強嗎

記者柯沛辰／綜合報導

《關鍵時刻》主持人劉寶傑近日在節目中討論國產疫苗問題，痛批側翼帶風向，「連大學都沒讀過的人」都出來教育民眾疫苗知識。事後，藝人「焦糖」陳嘉行自認遭指涉，在臉書痛批「階級歧視」。不過，有網友不禁好奇，「劉寶傑聯考上文化大學算很強嗎？」意外在PTT掀起熱議。

劉寶傑5月31日在節目上指出，疫苗是一個專業、科學的問題，但一些完全不懂醫學、不懂科學的側翼，竟撰文宣稱「國產疫苗是莫德納孿生疫苗」，讓他忍不住痛批「連大學都沒念過的傢伙，出來教育民眾疫苗知識」、「把黑的說成白的、白的說成黑的，這個社會不會接受的！」

節目播出後，「焦糖」陳嘉行認為遭影涉，氣得在臉書痛批「階級歧視」，強調自己出身單親家庭，現在也就讀中山大學研究所，跟所有國立大學畢業的同學一起學習成長，「難道寶傑哥認為學歷不夠的人不配看你的節目嗎？」

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▲陳嘉行批評劉寶傑「階級歧視」。（圖／翻攝自臉書／焦糖 陳嘉行 Brother Caramel）

對此，有PTT網友好奇發文，「劉寶傑聯考上文化大學算很強嗎？」釣出不少鄉民回應，「當年還算OK」、「至少他收入屌打PTT九成的人」、「聯考時代很硬的」、「當年大學水準，可能比現在研究所高」、「怎樣都屌打靠FB按讚10萬上中山的」、「70年代，高中錄取率30%，大學錄取率又30%，算是前9%的人」、「他高中師大附中，這樣你比較有概念了吧！」

不過，也有人不以為然，「中山至少是國立的」、「我認識的每個中山人，都以焦糖為傲」、「文化好意思嗆人，真可笑」、「文化也能洗成精英學校XD」、「中山吊打文化好嗎」、「可笑，又是貴古賤今，學店就是學店啦」。

其中，一位經歷過聯考時代的網友現身回應，劉寶傑是民國52年次，若用民國70年以前的大學錄取率低於30％來看，也贏過70％的人，「不是當年文化大學強不強的問題，而是當年每100人（高中生）就有70個人註定沒學校念，那年代就是精英教育」。

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