南下探癌末姐　醫院稱「台北來的不能進」！她隔窗看姐被推走

▲雙北疫情爆發，醫療量能緊繃。（資料圖，與本文無關／記者徐文彬攝）



記者崔子柔／綜合報導

本土疫情持續延燒，其中又以雙北情況最嚴峻，一名女子表示，最近癌末的姐姐狀況不好，她南下要去探望，卻被醫院回「台北來的不能進」，讓她相當無奈。

原PO今（2）日在「爆怨2公社」發文表示，她4月30日在醫院陪病到5月20日，22日才回到台北，昨晚得知姐姐病情加劇，而爸媽都已經70多歲，她不捨勞累老人家，才決定一早搭高鐵下雲林要陪姐姐住院。

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原PO表示，當時媽媽先帶姐姐去掛號，爸爸則前往高鐵站接她一同前往急診室，但到院準備進行快篩時，一名護理師卻告知「台北來的不能進醫院，因為台北現在是重災區」，即使她願意自費採檢，醫院也規定要先自主管理14天才行。

▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



原PO指出，姐姐是癌症四期患者，她看著姐姐躺在病床上，從急診室門口被推過，「她知道我在急診室門口進不去，遠遠的從裡面看著我」，實在非常心酸，「台北因為疫情嚴重所以就被標註，連陪同病人的權利也被剝奪，難道我住台北錯了嗎？」

文章一出就受到網友熱烈討論，許多人留言替原PO打氣，也有不少人認為，「只能說非常時期非常作法，雖然不近人情但都是為了其他人的安全」、「很多例子死前是陰性，死後驗是陽性，所以醫護不敢冒這個險」、「這是不得已的規定，誰也擔不起讓疫情擴散的責任，您不是第一個，更不會是唯一一個。」