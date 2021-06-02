業績掉9成5！百貨美食街「空櫃一天罰5000」　業者嘆：開店賠更多

記者陳俊宏／綜合報導

疫情期間，百貨影響大，高雄3月中才對外營運的義享天地百貨商場，才營運不久就賠錢。不過，若美食街業者想先休業，之前和百貨的契約就有空櫃一天罰5000元的規定，讓業者直呼現在用該規定不合理。對此，義享天地回應，可以再溝通討論，而且也有幫忙做外帶、餐盒行銷。

《東森新聞》直擊義享天地美食街，裡頭沒什麼顧客，櫃位前空蕩蕩，有人員就坐在裡頭滑手機，疫情影響，加上之前有確診者到過，即使已經數次清消，還是門可羅雀，業者直呼業績掉了9成5。

沒人來消費，美食街裡有櫃位乾脆不營業，而且還不只一家。但有業者就擔心，依照契約櫃位不開，一天可罰5000元，覺得相當不合理，現在硬著頭皮開，開店比不開店還更虧損，包括人力、物力和食材耗損等，根本都沒有消費者，「我們開店根本就是沒辦法生存下去。」

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▲▼現在美食街空蕩蕩。（圖／東森新聞）



美食街業者無奈，還爆料確診者曾到過義享天地，5/16晚間館方就接獲通知立即消毒；不過，消毒後，美食街裡頭的櫃位人員有顧慮想先休息，義享天地一度不同意。

一名業者說，當初訴求如果沒封館消毒，他們為了安全健康是不會同意開櫃，但館方後來封館兩天消毒，變成他們勢必要開櫃；不過，契約規定無故空櫃罰5000元，但現在大環境的因素，這樣強求有點太苛刻，應該給他們修業空間。

對此，義享天地回應，的確在契約上有相關的規定，不過，疫情期間有幫忙做餐盒、外帶行銷，如果業者還有需求，可以再來溝通討論。

▲▼義享天地日前大消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義享天地開幕時的人潮。（圖／記者許宥孺攝）

