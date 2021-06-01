快訊／不要阻礙澎湖自我保護！縣府嗆中央　不能失守全面快篩

▲6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／澎湖報導

針對中央疫情指揮中心撤銷機場全面快篩公告，澎湖縣政府發言人陳其育1日下午表示，離島醫療資源與台灣本島有很大落差，「如果中央不能保護澎湖，請不要阻礙澎湖自我保護」，為了澎湖民眾的健康，縣府將持續採取入境澎湖全面快篩。

陳其育指出，5月31日立法院三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，並附帶決議，中央有責任協助離島將疫情阻絕於金馬澎之外，並要求中央針對通往離島的本島機場及港口，在一週內設置快篩站，對入境離島民眾進行全面篩檢。

▲6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）



陳其育強調，在台灣本島機場全面快篩是金馬澎離島三縣共同主張，中央應尊重離島訴求，並落實立法院附帶決議，而非撤銷澎湖縣政府的防疫措施。澎湖醫療經不起確診者一再進入，縣府有責任保護澎湖民眾，將持續採取入境全面快篩。

陳其育表示，離島醫療量能不若台灣本島，如果沒有全面快篩，一旦讓感染者進入社區，擴大感染，甚至造成離島醫療癱瘓，因此必須採取更高強度的全面快篩措施，不能讓澎湖失守。

▲6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）

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